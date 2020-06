Het is deze maand tien jaar geleden dat de iPhone 4 aangekondigd en uitgebracht werd. De iPhone 4 was voor velen een geliefd model, onder andere vanwege het design. Nu is daarom het juiste moment om dit ontwerp te moderniseren voor de nieuwste iPhones.

De iPhone 4 was een belangrijk model in de iPhone-geschiedenis. Het bracht de introductie van een Retina-display en Apple had voor het eerst het scherm groter gemaakt. Ook was de iPhone 4 het allereerste model met een eigen Apple-chip, wat sindsdien de standaard is geworden. Inmiddels zijn alle mobiele Apple-devices voorzien van Apple’s eigen chips en stapt ook de Mac over naar eigen chips. Maar wat mij betreft is het design het meest kenmerkende van de iPhone 4. 2020 is, 10 jaar na de iPhone 4, de perfecte timing om dit design in een vernieuwde vorm terug te brengen.



10 jaar iPhone 4

Toen Steve Jobs in 2010 de iPhone 4 aankondigde, lichtte hij de belangrijkste mijlpalen van de vorige generaties uit. Dit waren de komst van de allereerste iPhone, de introductie van de App Store en de verbeterde prestaties van de iPhone 3GS. 2010 noemde Steve Jobs ‘The biggest leap since the original iPhone’. Hij besprak de acht belangrijkste functies en begon met het design. Steve Jobs grapte nog dat je het design mogelijk al gezien hebt, verwijzend naar de iPhone 4 die vroegtijdig in een bar achtergelaten werd. Het is ook niet voor niets dat hij met het design begon. Het was verreweg het grootste redesign tot dan toe. De glasplaten aan de voor- en achterkant waren kenmerkend, met de roestvrij stalen rand die alles op zijn plek hield. Ik vond het de mooiste smartphone die ik gezien had en kon niet wachten om ermee aan de slag te gaan.

Het formaat en de dunne behuizing was een wereld van verschil met de vorige generaties. De iPhone 4 is daarmee één van de belangrijkste iPhones. De trend voor de toestellen erna werd gezet. Steve Jobs stond zelfs uitgebreid stil bij de antennestreepjes, die we nu nog steeds op de huidige iPhones vinden. Terugkijkend op dit staaltje ‘brilliant engineering’ zoals hij het noemde, weten we natuurlijk dat het niet zo briljant was als het leek. Na de release volgde de beruchte antennagate, wat van de iPhone 4 niet alleen de mooiste maar ook meest problematische iPhone maakte.

Gaat de geschiedenis zich herhalen?

De geruchten over het ontwerp van de 2020 iPhones zijn het er al tijden over eens: Apple grijpt weer terug naar het rechte design. Dat werd ook wel eens tijd, want Apple gebruikt nu al sinds de iPhone 6 in 2014 nagenoeg hetzelfde ronde ontwerp. Het verschil tussen de modellen van afgelopen jaren zit hem in kleine accenten, zoals een aluminium of glazen behuizing en een ander kleurtje. De roestvrij stalen rand is ook al sinds de iPhone X terug van weggeweest, dus we kunnen niet wachten totdat Apple ook met de rest van het design overstag gaat.

We verwachten niet dat Apple het iPhone 4 design simpelweg kopieert en op een grotere iPhone plakt. Ik zie daarom het liefst een combinatie tussen het ontwerp van de iPhone 4, iPhone 5 en de recente iPad Pro-modellen. Conceptmakers lijken het met me eens te zijn, want dit ontwerp passeert regelmatig de tekentafel van creatievelingen. Ik weet dat Apple niet zo dol is op het vieren van jubilea, maar het zou me erg tof lijken als ze bij de aankondiging van de iPhone 12 dit najaar* stilstaan bij het feit dat de iPhone 4 zijn 10-jarig jubileum gevierd heeft.

Wat zijn jouw iPhone 4-herinneringen?

Is de iPhone 4 ook voor jou de mooiste iPhone uit het assortiment? Heb jij hem nog in je bezig of ken je misschien wel iemand die er nog eentje gebruikt? We zijn benieuwd naar je mening, dus deel je ervaringen en herinneringen in de reacties!

* Hoewel de aankondiging van de iPhone 4 in 2010 tijdens de WWDC was, worden de iPhone sinds 2011 altijd in het najaar aangekondigd. Tijdens de WWDC 2020 gaat Apple dan ook géén nieuwe iPhones onthullen: daarvoor moeten we op zijn vroegst tot september wachten.