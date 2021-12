De komende weken kunnen we weer heel wat overzichten en lijstjes verwachten. Spotify trapt als een van de eerste af met Spotify Wrapped 2021. Hiermee kun je zien welke nummers en artiesten jij het meest hebt beluisterd. Je persoonlijke overzicht staat nu voor je klaar. Ook heeft Spotify voor Nederland een lijst gemaakt van de meest beluisterde artiesten en muzieknummers in Nederland, zo maakte Spotify CEO Daniel Ek via Twitter bekend.

Spotify probeert net als vorig jaar ook podcasts onder de aandacht te brengen en die staan dan ook prominent in de lijsten. Maar wij focussen ons voor nu even op muziek. Justin Bieber was in Nederland de meest gestreamde artiest, terwijl ‘Blijven Slapen’ van Snelle en Maan in 2021 het meest gestreamd zijn in Nederland. Het album ‘Lars’ van Snelle bleek favoriet onder de Nederlandse luisteraars.

It’s that time again – 2021 Wrapped. And we're ready to celebrate the audio year in review for our almost 400M listeners globally. Congrats to Bad Bunny and Olivia Rodrigo for making the tops lists! For some behind the scenes on #spotifywrapped see here: https://t.co/g2nfsl7tSB

— Daniel Ek (@eldsjal) December 1, 2021