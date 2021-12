De bekende verkeersapp Flitsmeister heeft een opvolger van de eerder door ons gereviewde Flitsmeister ONE uitgebracht. De Flitsmeister TWO is op een aantal punten verbeterd.

Flitsmeister TWO nu in pre-order

Flitsmeister TWO is een device dat je op het dashboard van je auto plaatst. Zodra je in de auto stapt zorgt TWO ervoor dat de Flitsmeister-app op je iPhone meteen actief wordt. Ten opzichte van z’n voorganger is de TWO op meerdere punten verbeterd. Zo is er nu een scherp kleurendisplay waarop je de waarschuwingen en de maximumsnelheid kunt zien. Ook kun je met de TWO gemakkelijk een gevaarlijke verkeerssituatie of een flitser melden, iets wat met de ONE nog niet mogelijk was. Het nieuwe accessoire is ontwikkeld op basis van feedback van huidige gebruikers en gaat vanaf vandaag in pre-order.



Met Flitsmeister TWO hoef je je telefoon niet meer aan te raken tijdens de rit. Verder kan de TWO in de toekomst nog verder uitgebreid worden met extra functies, zoals het starten van parkeeracties. Dit zit er nu overigens nog niet in. Wel is het accessoire voorzien van een oplaadbare batterij , zodat hij niet continu aan een kabel hoeft te hangen.

Je bevestigt de Flitsmeister TWO op het dashboard van de auto met de meegeleverde houder. Daarna koppel je het apparaatje met de Flitsmeister-app op je iPhone. Zodra je in de buurt van een flitser of gevaarlijke situatie komt krijg je een hoorbare waarschuwing en zie je een melding op het scherm. Met de knoppen beoordeel je of de situatie op de weg inderdaad onveilig is, zodat je daarmee je medegebruikers helpt. Om te gebruiken heb je een lader en een Flitsmeister PRO-abonnement nodig.

Op deze pagina kun je een pre-order plaatsen voor €79,95. Dit is inclusief 1 jaar gratis PRO. Tegen een meerprijs van €10,- kun je ook voor twee jaar PRO kiezen. Hij valt (als alles goed gaat) nog voor de kerst op de deurmat.

Benieuwd hoe het bevalt? Binnenkort vind je op iCulture een uitgebreide review van de Flitsmeister TWO. Ondertussen kun je nog even ons eerdere Flitsmeister ONE review nalezen.