Beats Flex zijn Apple’s goedkoopste draadloze oortjes

De aankondiging van de AirPods Studio bleef achterwege tijdens Apple’s oktober-keynote. Maar er werd stilletjes wel een ander product uitgebracht: De Beats Flex. Dit zijn Apple’s goedkoopste draadloze oortjes. Voorlopig kun je nog gewoon Beats blijven kopen.

De Beats Flex vervangen de urBeats3 in het Beats-assortiment. Daarmee kun je tegen een relatief lage prijskaartje van €49 toch goed naar muziek luisteren. Wellicht heeft het ook iets te maken met het feit dat de EarPods niet meer standaard worden meegeleverd bij de iPhone, waardoor mensen op zoek gaan naar alternatieven. Losse EarPods zijn in prijs verlaagd naar 19 euro maar wie toch een stapje hoger wil gaan in geluidskwaliteit kan terecht bij deze Beats Flex.



De oordoppen hebben een W1-chip van Apple om draadloos verbinding te maken met je Apple-apparaten. Dat is dezelfde chip als in de originele AirPods, maar voor deze prijs vinden we dat wel gerechtvaardigd. Nieuwere AirPods en Beats zijn voorzien van de H1-chip.

Je moet wel van in-ear oordoppen houden als je de Beats Flex aanschaft. Om te zorgen dat het in zoveel mogelijk oren past krijg je vier formaten oorkussentjes meegeleverd. Helemaal draadloos is het accessoire niet, want er is nog wel een (lichtgewicht) nekband aanwezig. Aan beide kanten zit de technologie ingebouwd in de zogenaamde nekbandbehuizing. Hierin vind je de oplaadpoort, knopbediening en een microfoon.

Het is duidelijk dat Apple kosten bespaart bij de Beats Flex. Zo krijg je dus niet de nieuwste chip, maar je krijgt ook geen oplaadcase meegeleverd, zoals bij andere Beats-oortjes en AirPods. Dat laatste hoeft geen probleem te zijn, want Apple belooft dat je tot 12 uur muziek kunt luisteren op één acculading. Zijn ze leeg, dan kun je na 10 minuten opladen met de meegeleverde usb-c-kabel weer anderhalf uur vooruit.

Zijn Beats Flex een goed alternatief voor bedrade EarPods?

Vanaf de iPhone 12 stopt Apple met het meeleveren van bedrade EarPods. Dat doet het bedrijf naar eigen zeggen om het milieu te sparen. Je kunt deze oortjes nog wel los kopen voor €19 in plaats van de oude prijs van €29. Leg je echter €49 neer, dan heb je meteen draadloze oortjes met bijna hetzelfde gemak als bij AirPods. Je moet daarvoor wel de in-ear stijl prettig vinden en het design aantrekkelijk vinden.

De Beats Flex zijn geschikt als je niet veel geld wil betalen voor draadloze oortjes, maar wel zeker wil weten dat de kwaliteit in orde is. Misschien kun je er tijdens de feestdagen wel iemand blij mee maken. Je kunt kiezen uit de kleuren ‘Yuzugeel’ en ‘Flame Blue’, maar gewoon zwart of grijs is ook een optie.

Je kunt de Beats Flex bestellen voor €49 in de kleuren geel en zwart. Deze zijn beschikbaar vanaf 21 oktober. Voor blauw en grijs moet je nog even geduld hebben, want Apple zegt dat ze ‘deze winter’ te koop zullen zijn. Apple kennende zou dat zomaar eens de laatste dag van de winter kunnen worden. Zoek je toch liever AirPods in de aanbieding? Bekijk dan ons speciale artikel!