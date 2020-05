Spotify heeft de functie herstelt om via Safari naar je muziek te kunnen luisteren. Een paar jaar geleden werd Safari ineens niet meer ondersteund, maar daar is nu weer verandering in gekomen.

Als je bijvoorbeeld op kantoor zit (zodra dat weer kan) en naar een muziekje wil luisteren via je computer, zijn daarvoor allerlei oplossingen. Je kan dan via de browser een muziekje aanzetten op YouTube, maar het is natuurlijk prettiger als je jouw favoriete streamingdienst kan gebruiken. Spotify heeft ook een webversie, maar de afgelopen jaren werkte dit niet in Safari. Dat is nu herstelt, zo ontdekte MacRumors.



Spotify op het web in Safari werkt weer

In 2017 trok Spotify ineens de ondersteuning van Safari terug. Dat betekent dat je Spotify op het web niet in Safari kon gebruiken. Andere browsers zoals Chrome en Firefox bleven wel gewoon werken. De oorzaak lag in de speciale Google Widevine-plugin die door Spotify vereist werd. Wat er nu precies veranderd is, is niet helemaal duidelijk. Het belangrijkste is in ieder geval dat Safari weer volledig ondersteund wordt.

Je bezoekt de webversie van Spotify via deze link. Je logt daar in met je gegevens. Het is zelfs mogelijk om gebruik te maken van Sign in with Apple. Na het inloggen heb je meteen de beschikking over je muziekbibliotheek, je gecureerde afspeellijsten en blader je door alle nummers in de Spotify catalogus. Je kan zelfs gebruikmaken van Spotify Connect, om de muziek op een ander apparaat af te spelen.

Sinds enige tijd heeft ook Apple Music een officiële webversie. Ook daar kan je via de browser inloggen, je bibliotheek bekijken en al je muziek afspelen.