Apple Music op het web is nu officieel beschikbaar. Je kunt dan muziek direct vanuit de browser streamen. iTunes is niet meer nodig en ook de losse Muziek-app is overbodig geworden. Eerder verscheen de webversie als beta.

Apple Music op het web

Er waren al oplossingen van derden om Apple Music op het web te gebruiken. Sinds september vorig jaar kan het ook op de officiële manier, maar toen was de webversie van Apple Music nog in beta. Nu is deze officieel voor iedereen beschikbaar via music.apple.com. Het lijkt allemaal erg op Apple’s losse Muziek-app, die je sinds vorig najaar in macOS Catalina kunt gebruiken. Het enige verschil is dat het geen app is. Het werkt in alle gangbare browsers, waaronder Safari, Firefox en Google Chrome. Je hebt zelfs geen iOS of macOS nodig, want het werkt ook op Android, Windows 10 en Chrome OS.



Je kunt via Apple Music op het web het complete aanbod van muzieknummers en afspeellijsten beluisteren, ook de persoonlijke aanbevelingslijsten van ‘Voor jou’. Je vindt via de webinterface ook radiostations. Daarnaast bevat het nummers die niet in Apple Music staan maar die je zelf hebt gesynchroniseerd. Voor al deze functies moet je uiteraard wel inloggen met je persoonlijke Apple ID. Heb je op de Mac de donkere modus ingeschakeld, dan kleurt de webversie van Apple Music ook automatisch donker.

Met deze webinterface is Apple Music in één klap aanwezig op allerlei platformen. Het maakt niet uit welk besturingssysteem je hebt – alles met een redelijk gangbare browser gaat werken, dus ook Linux en Chrome OS. Apple hoeft dan geen afzonderlijke apps te maken. Spotify biedt al jarenlang op dezelfde manier een webinterface. Dat Apple juist met deze webapp op de proppen komt is een opmerkelijke ontwikkeling. Eerder was er een webversie van Beats Music, maar die verdween met de komst van Apple Music. Het zou ook kunnen betekenen dat Apple geen software meer voor Windows maakt, zoals voorheen bij iTunes het geval was.

Apple Music's web app, to me, suggests that Apple's days making native software for Windows are over — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) September 5, 2019

De webversie van Apple Music bevat nog niet alle functies. Hoewel je wel alle toegevoegde afspeellijsten uit Apple Music in je bibliotheek vindt, ontbreken de eigengemaakte slimme afspeellijsten die je via de Muziek-app of iTunes gemaakt hebt. Sommige muziekvideo’s zul je ook niet terugvinden. Ook is het nog niet mogelijk om via de webversie abonnee te worden, want je wordt dan nog doorgestuurd naar de Muziek-app of iTunes.