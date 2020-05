Mophie heeft een nieuwe powerbank geïntroduceerd die zowel via Lightning als draadloos op te laden is. De draadloze oplader werkt met Qi. Er zit een accu met 10.000 mAh capaciteit in.

Mophie Powerstation XL

De Mophie Powerstation XL kost €109,95 en is onder andere verkrijgbaar in de Apple Store. Het bijzondere is dat je de powerbank kunt opladen met een Lightning-kabel, zodat je dezelfde kabel kunt gebruiken als voor de iPhone en iPad. Maar wat ook bijzonder is, is dat je de Mophie Powerstation XL op een draadloze oplader kunt leggen en tegelijk een iPhone er bovenop kunt leggen om tegelijk te laden. Er is dus aan allerlei dingen gedacht om het leven van Apple-gebruikers iets makkelijker te maken.

In totaal kun je twee apparaten tegelijk opladen met de powerbank: eentje draadloos en een andere via een kabel. Er zit namelijk ook nog input en output via USB-C op. Opladen gaat met 18 Watt, dus best snel. Wat ook veel mensen zal aanspreken is dat de powerbank ongeveer net zo groot is als een smartphone: hij meet 14,4 x 7,3 cm en is 19 mm dik.

Je kunt je wel afvragen of er momenteel veel vraag zal zijn naar powerbanks, nu veel mensen thuis zitten in de buurt van een stopcontact. Dergelijke powerbanks zijn ideaal tijdens het festivalseizoen als je langere tijd van huis bent. Met een gewicht van 280 gram is het niet iets wat je dagelijks meeneemt in de tas naar je werk of studie (voorzover relevant). Volgens Mophie geeft deze batterij je 55 uur extra gebruiksduur.

Uit alles blijkt dat deze powerbank bedoeld is voor iOS-gebruikers, met z’n aansluitingen voor Lightning én USB-C. Zo kun je ook de nieuwste iPad Pro’s ermee opladen. Voor een MacBook zal de batterij iets te zwak zijn.

De Mophie Powerstation XL is verkrijgbaar bij Apple

Goedkoper: Aukey PB-WL02

Vind je de Mophie-producten wat te duur, dan zijn er alternatieven van budgetmerken als Anker en Aukey. Toevallig heeft Aukey net een soortgelijke powerbank uitgebracht, de PB-WL02. Deze heeft geen Lightning-aansluiting, maar alleen USB-C en USB-A. Ook bij deze kun je je iPhone er bovenop leggen om draadloos te laden. Ook snelladen met 18 Watt Power Delivery behoort tot de mogelijkheden. De capaciteit ligt met 8.000 mAh wel iets lager en de batterij zelf moet opgeladen worden met een kabeltje. Maar daar is de prijs ook naar: voor 30 euro is Aukey drie keer goedkoper dan de Mophie-powerbank.

De Aukey PB-WL02 kost 30 euro bij Amazon.

Wil je meer weten over draadloze opladers? We hebben onlangs onze round-up bijgewerkt naar de nieuwste modellen. Voor powerbanks kun je hier terecht.