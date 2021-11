SharePlay in FaceTime is een nieuwe functie sinds iOS 15.1. Dankzij SharePlay kun je samen met je gesprekspartner tegelijkertijd op afstand een film kijken of naar muziek luisteren of het scherm delen van je iPhone of iPad. Apps van derden kunnen ook samenwerken met SharePlay. Nu blijkt dat Spotify ook werkt met SharePlay.



Spotify met SharePlay

Om Spotify met SharePlay te gebruiken, moet iedere deelnemer van het FaceTime-gesprek een Spotify Premium-abonnee zijn. In het supportdocument zegt Spotify dat er in feite groepsessie van Spotify gestart wordt, maar dan dus via FaceTime. Om SharePlay via Spotify te starten, hoef je alleen maar via FaceTime te bellen en de Spotify-app te openen. Bovenin beeld verschijnt een melding waarin staat dat je materiaal kunt kiezen om af te spelen. Zodra je dat doet, krijgt de ander een uitnodiging om deel te nemen aan de SharePlay-sessie.

Vervolgens wordt de muziek synchroon afgespeeld op beide apparaten. Iedere deelnemer kan de muziek pauzeren of een ander nummer kiezen zolang de sessie actief is. Om te stoppen met luisteren, tik je bovenin op de SharePlay-banner om de sessie te stoppen.

SharePlay in Spotify is beschikbaar met appversie 8.6.78 of nieuwer en vereist iOS 15.1 of iPadOS 15.1 of nieuwer. Als je samen met een Android-gebruiker wil luisteren naar Spotify, kun je ook de eerder genoemde Spotify Group Sessions gebruiken.