Spotify: scheiding tussen muziek en podcasts

Spotify probeert al een tijdlang podcasts onder de aandacht te brengen, een onderwerp dat Apple de afgelopen jaren wat heeft verwaarloosd. Dat had tot gevolg dat allerlei soorten content op een hoop werden gegooid: was jij in de stemming om muziek te luisteren, dan schotelde Spotify je een reeks podcasts voor. Dat kan beter, vinden ze bij Spotify. Het wordt nu gemakkelijker om onderscheid te maken tussen muziek en podcasts. Het nieuwe beginscherm is al beschikbaar voor Android-gebruikers en komt “in de toekomst” ook naar iOS.



Op het eerste gezicht is er niet zo veel verschil te zien. Maar wie beter kijkt ziet twee verschillende knoppen voor ‘Muziek’ en ‘Podcasts & Shows’. Je krijgt dan verschillende feeds te zien: aanbevelingen op basis van de muziek die je hebt geluisterd of nieuwe afleveringen van je favoriete shows. Het zijn in feite filters. Iedereen profiteert ervan: muziekliefhebbers krijgen geen podcasts meer onder hun neus gedrukt en voor podcastliefhebbers ziet de app er meer uit als een podcast-app . Het is nu eenvoudiger geworden om de app te openen en meteen te gaan luisteren naar je favoriete shows.

Spotify wil graag de grootste aanbieder van podcasts worden. Daarnaast wordt gekeken of er met video geld te verdienen valt, met uiteindelijke doel dat Spotify een one-stop-shop wordt waar je alles rondom audio kunt vinden: van muziek tot podcasts, live audio en gesproken boeken. In een blogpost legt het bedrijf uit wat de gedachten zijn achter het nieuwe design.

Spotify heeft recent nog wat andere aanpassingen aangebracht in de interface van de app, zoals speciale play- en shuffle-knoppen voor Premium-abonnees. Toch liever podcasts luisteren via een dedicated app? Dan zijn er genoeg podcast-apps om uit te kiezen!