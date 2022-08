iCulture Vandaag: dit was dinsdag 9 augustus 2022

Ben jij klaar voor een nieuwe ronde beta’s? We schrijven vandaag over de publieke beta’s die zijn verschenen én over de nieuwe functies die erin zitten. Wat er is meer te ontdekken dan de terugkeer van het batterijpercentage. En van deze nieuwe functie in iOS 16 had je waarschijnlijk nog nooit gehoord: het vastleggen van je oogrecept! Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



De beste MacBook Pro-hoezen voor je opgezocht: dit vinden wij aanraders.

Kim Kardashian en Beats slaan de handen ineen voor Beats Fit Pro-oordopjes in huidkleur.

​ WhatsApp krijgt drie nieuwe privacyfuncties (waaronder een langverwachte).

1Password 8 voor iOS heeft een nieuw design en breidt de Watchtower-functie uit.

​

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

HBO Max: Kijk TV en films (gratis, iPhone/iPad/ TV + IAP , iOS 12.2+) - HBO Max heeft diverse bugs opgelost. Ondersteuning voor SharePlay zoals in de internationale versie, zit er echter niet in.

+ , iOS 12.2+) - HBO Max heeft diverse bugs opgelost. Ondersteuning voor SharePlay zoals in de internationale versie, zit er echter niet in. ​ Philips Hue (gratis, iPhone/iPad, iOS 13.0+) - Philips Hue heeft vier nieuwe scenes in de Luxurious-categorie, plus vijf scenes in de Sunrise-categorie. Verder kun je scenes kopiëren naar andere kamers en zones. En je kunt zoeken naar scenes. ​