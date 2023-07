Als Apple CEO Tim Cook zou besluiten om de Think Different-campagne terug te brengen, dan zou het er misschien uitzien als de foto’s in dit artikel. Apple stopte meer dan 20 jaar geleden met de meest succesvolle reclamecampagne uit de geschiedenis van het bedrijf. Iedereen kan wel een paar legendarische foto’s uit de campagne voor de geest halen: zijn het John en Yoko in bed? Alfred Hitchcock of Mahatma Gandi? Jimi Hendrix of Jim Henson? Met behulp van de Midjourney-software is het mogelijk om een sprong in de tijd te maken en de campagne nieuw leven in te blazen met de helden van deze tijd.



Een van de meest geslaagde is de muur van appels achter een door AI gegenereerde poster met Lady Gaga en een iPhone . Ook zien we Taylor Swift met een Apple Watch , Stan Lee met iPad en Jennifer Lopez met een (vorig model) iMac . Wat opvalt is dat de producten nét niet helemaal kloppen. Zo is de iPad voorzien van een rare zwarte achterkant in een frame, alsof er nog een extra schermpje achterop zit. En Lin-Manuel Miranda (bekend van Hamilton) heeft een toestel in handen die eerder doet denken aan de iPhone 3G.



Think Different: Jennifer Lopez met haar ‘nieuwe’ iMac

Apple stond eind jaren negentig aan de rand van het faillissement toen Steve Jobs terugkeerde. Om het bedrijf weer op de rails te krijgen werd de Think Different-campagne bedacht. Daarmee moest duidelijk worden dat Apple net zo revolutionair was als Gandhi, Picasso en Charlie Chaplin. In de jaren 1998-1999 verschenen er een stuk of 25 posters. Daarna volgden er in het jaar 2000 nog eens tien stuks. Hoewel de campagne maar een paar jaar draaide, is ‘Think Different’ nog steeds een slogan van Apple. In 2009 breidde Apple het handelsmerk uit om ook voor de iPad te kunnen gebruiken. En in 2016 volgde opnieuw een uitbreiding naar Apple Watch, Apple Pay, games, abonnementsdiensten en meer.

Er is wel een verschil met het verleden: destijds werden tijdloze helden geportretteerd, waarvan de meestal al waren overleden. Apple koos met opzet geen typische beroemdheden uit de jaren 90 zoals Lionel Richie, Prince, Celine Dion of Michael Jackson. De advertenties die nu zijn gemaakt tonen mensen die over een jaar of vijftig waarschijnlijk niet meer als ’s werelds grootste helden of vernieuwers worden gezien en het is nog maar de vraag of Neil deGrasse Tyson en Tina Fey in de geschiedenisboeken komen te staan.

Bij Business.com kun je meer afbeeldingen zien. Of kijk hieronder de reclamespot die ten tijde van de Think Different-reclame werd uitgezonden.

