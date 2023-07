De iCulture Web-app – update eind juli 2023

Er is veel gebeurd sinds we hebben aangekondigd dat de iCulture-app gaat stoppen. Sindsdien hebben we hard gewerkt aan onze web-app, zodat deze zo goed mogelijk de oude iCulture-app kan vervangen. In dit artikel vertellen we welke voortgang we in de tussentijd hebben geboekt.

Huh? De iCulture-app stopt? Wat gaat er veranderen?

Afgelopen maart hebben we aangekondigd dat de iCulture-app gaat stoppen. Sommige mensen reageerden (begrijpelijk) teleurgesteld, maar we hebben gelukkig ook heel wat steunbetuigingen gekregen van mensen die begrip toonden voor de situatie. Zonder een vaste ontwikkelaar voor de lange termijn lukt het niet om de app op het gewenste niveau te houden en dat heeft ons doen besluiten om extra te investeren in onze web-app. Daarmee kunnen we sneller ontwikkelen en nieuwe functies komen meteen beschikbaar op elk platform. Hoe gaat het nu verder? In dit artikel praten we je bij!



Het afscheid nadert: bereid je voor

Nadat we in de voorgaande updates vooral hebben gefocust op verbeteringen aan “de voorkant”, hebben we afgelopen tijd hard gewerkt aan de iCulture app data connector. Via deze tool kun je eenvoudig alle door jou opgeslagen artikelen (zowel favorieten als gelezen status) koppelen aan je eigen Apple ID. Daarmee kun je op een later moment als we gebruikersaccounts gaan aanbieden deze gegevens weer snel importeren. Optioneel kun je voor je eigen administratie een exportbestand met je favorieten downloaden. Een volledige uitleg lees je op onze speciale website: iCulture app data connector. Die tool blijft actief tot einde 2023.

Eerdere verbeteringen

Reacties nu leesbaar op directe, eigen pagina.

Reactieformulier meer condensed gemaakt.

Web Share API toegevoegd voor eenvoudig delen via iOS Deelextensie.

Nieuwsoverzichten nu standaard als compacte weergave.

Veegbewegingen geïntroduceerd om sneller door artikelen te bladeren.

Carousel met aanbevolen artikelen toont nu hetzelfde als het in de iCulture app was.

Afbeeldingen verder geoptimaliseerd voor efficiënter data-overdracht.

Lees de eerdere edities:

Bovenstaande updates waren niet mogelijk geweest zonder de inzet van Mark Jansen (@mark_jansen) en Alex Bouma (@stayallive)👏

Verdere plannen voor de iCulture PWA

Uiteraard houdt het voor ons hiermee niet op. Vanaf 1 augustus als de app stopt gaan we ook iets nadrukkelijker oproepen om de iCulture website aan je beginscherm toe te voegen en de push-meldingen in te schakelen. Voor de langere termijn kijken we naar het aanmaken van en inloggen met gebruikersaccounts, zodat we onder andere de optie kunnen aanbieden voor een advertentievrije website, bijhouden van (on)gelezen artikelen en opslaan van favoriete artikelen.

Veelgestelde vragen over de iCulture web-app (PWA) en de iCulture app Wanneer stopt de iCulture app? De iCulture-app wordt per 1 augustus compleet uitgeschakeld. Er zal dan geen content meer worden opgehaald en getoond. Wanneer verwachten jullie de exportfunctie voor favorieten en/of gelezen artikelen van de iCulture app Deze is nu live via de speciale iCulture app data connector website. Hoe kom ik in de web-app terug naar de vorige pagina? Veeg vanaf de linkerrand van het scherm naar het midden om een scherm terug te gaan. Dit is een vrij universele veegbeweging die je in veel iOS apps (en sites) kunt gebruiken. Waarom heeft de web-app geen icoon voor donkere modus? Dat is helaas nog niet mogelijk. Het voorstel wordt al enige tijd besproken door de W3C: Add support for defining a theme color for both light & dark modes (prefers color scheme). Wanneer kan ik de advertenties in de web-app en/of de website afkopen? Dit is helaas een ingewikkelder traject, omdat we dit moeten kunnen koppelen aan gebruikersaccounts en zo’n systeem hebben we nog niet. We kunnen alleen beloven dat het hoge prioriteit heeft, maar we kunnen geen toezeggingen doen over een bepaalde termijn. Ik heb een levenslange reclamevrij aankoop gedaan! Werkt die straks nog? Wij zijn zeker van plan onze trouwste fans te belonen. Je iCulture Superfan aankoop (of een eerdere variant van levenslang reclamevrij) zal ook geldig zijn voor onze website, maar pas nadat we gebruikersaccounts hebben ingevoerd (zie vraag hierboven). Wel is het van belang dat je nu alvast je iCulture-app data koppelt aan je Apple ID via onze speciale pagina.

Herinnering: Instellen push-notificaties

We hebben van een aantal gebruikers feedback gekregen dat ze na enige tijd geen push-meldingen meer ontvangen als de iCulture web-app aan het beginscherm is toegevoegd. Dit hebben we in onderzoek, maar het vermoeden is dat Safari/iOS na een paar dagen de push-notificaties deactiveert als er in die periode niet een artikel direct vanuit een push-melding wordt geopend. Merk je dat je ineens geen meldingen meer van de iCulture PWA ontvangt, verwijder dan de web-app, voeg deze opnieuw toe aan je beginscherm en heractiveer de iCulture push-meldingen. Dat laatste hebben we nu ook iets toegankelijker gemaakt met een eigen icoon in het hoofdmenu.

Een andere veelgehoorde vraag is de ondersteuning voor Badges (teller) en geluiden. Badges is iets waar wij ook met smart op wachten, maar dit is helaas nog niet mogelijk vanuit Onesignal, de partij die onze push-meldingen verzorgt. We hebben goede hoop dat deze mogelijkheid er binnen afzienbare tijd is.

Ondersteuning voor een geluid bij push-melding is helaas door Apple niet toegestaan. Notificaties voor web-apps worden altijd “stil” afgeleverd, dus zonder geluid, trilling, voelbare feedback of schermactivatie (screen wake). De optie lijkt er wel te zijn als je bij de instellingen voor Meldingen kijkt, maar vooralsnog geldt deze beperking dus, ook in iOS 17.