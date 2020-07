Normaal gesproken betaal je voor Spotify Premium €9,99 per maand. Er is ook een gezinsbundel van €14,99 per maand, waardoor je iets goedkoper uit bent als je met z’n tweeën wil luisteren. Maar het kan nog goedkoper, moet Spotify gedacht hebben. Daarom is vanaf nu Spotify Premium Duo beschikbaar, een bundel die speciaal gemaakt is voor twee mensen. In de test rekent Spotify €12,99 per maand. Ruim een jaar geleden werd de functie al getest, maar nu is het voor iedereen beschikbaar.



Spotify Premium Duo beschikbaar

Op de website van Spotify is dit pakket vanaf nu beschikbaar. Om gebruik te kunnen maken van deze bundel moeten de twee deelnemers samen op hetzelfde adres wonen en moeten voldoen aan de algemene voorwaarden. Voor het gezinsbundel geldt ook dat je allemaal op hetzelfde adres moet wonen, al wordt dat in de praktijk nauwelijks gecontroleerd. Naas het feit dat je met deze bundel voordeliger kan luisteren voor twee, zit er ook iets extra’s in.

Voor dit pakket heeft Spotify namelijk ook de Duo Mix. Deze mix bestaat uit nummers die passen bij de smaak van beide deelnemers. Net als bij gewone Spotify-bundels heeft iedereen zijn eigen account met eigen algoritmes, maar deze speciale afspeellijst slaat een brug tussen de twee accounts. In de video laat Spotify zien hoe die Duo Mix eruit ziet.

Met deze nieuwe bundel kun je dus geld besparen als je de kosten deelt. Er zijn nog veel meer mogelijkheden voor korting op Spotify. Naast de gezinsbundel kun je ook geld besparen door je bijvoorbeeld te abonneren via je provider.

