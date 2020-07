EvilQuest malware gevonden in illegale Mac-apps

Er is een nieuw soort ransomware ontdekt voor de Mac. Het verspreidt zich via 'pirated' Mac-apps, zo meldt Malwarebytes. Het is onder andere aangetroffen in een download voor de app Little Snitch.

EvilQuest ransomware ontdekt

Normaal is Little Snitch een ongevaarlijke firewall-app voor macOS. Maar er circuleren ook foute versie van op het web. Bij het installeren blijkt meteen al dat er iets mis is: naast de app zelf krijg je ook een uitvoerbaar bestand ‘Patch’ op je Mac te staan, plus een script voor het infecteren van de computer. Het installatiescript verplaatst het bestand Patch naar een andere locatie en geeft het de ongevaarlijk klinkende naam CrashReporter. Deze nestelt zich in een map die met Little Snitch te maken heeft, waardoor hij niet opvalt in de Activiteitenmonitor. macOS heeft zelf ook een eigen app met de naam CrashReporter. Deze onwelkome binnendringer bevindt zich echter in de map: /Library/LittleSnitchd/CrashReporter. Vervolgens gaat het Patch-bestand zich op verschillende plekken op de Mac installeren.



EvilQuest versleutelt bestanden

Het gevaarlijke is dat de ransomware bestanden met data en instellingen op de Mac versleutelt. Dit gebeurt bijvoorbeeld met Sleutelhanger-bestanden, waardoor je geen toegang meer hebt tot je wachtwoorden. Ook doet de Finder het niet meer en zijn er problemen met andere apps en het dock. De malware installeert verder een keylogger voor het vastleggen van toetsaanslagen. Wat daarmee gebeurt is nog niet helemaal duidelijk.

De malware wordt door antivirussoftware herkend als Ransom.OSX.EvilQuest.

Wat vreemd is EvilQuest, is dat je geen duidelijke instructies krijgt over het betalen van losgeld, wat bij ransomware meestal wel zo is. Via een forum ontdekte Malwarebytes dat het de bedoeling is om $50 te betalen om weer toegang te krijgen tot je bestanden. Uiteraard los je daarmee het probleem niet op.

Wat betekent het voor jou?

Eigenlijk is het heel simpel: als je illegale software van willekeurige sites van internet plukt, loop je nu eenmaal risico’s om besmet te worden met malware. Goedkoop kan dan uitpakken als duurkoop.

Het meest simpele advies is dan ook om software rechtstreeks bij de ontwikkelaar of uit de Mac App Store te downloaden, waar de software is gescand op mogelijke kwaadaardige code. Ben je toch getroffen, dan kun je bij Malwarebytes aankloppen. De kwaadaardige software is te verwijderen, zegt dit bedrijf, maar de versleutelde bestanden zul je zelf moeten terugzetten van een backup.

Deze ontdekking roept weer de vraag of op je antivirus op de Mac nodig hebt. In de meeste gevallen is dat onnodig, zeker als je je houdt aan de regel dat je software alleen uit de Mac App Store en van websites van ontwikkkelaars haalt.

Meer details over EvilQuest zijn te vinden bij Malwarebytes.