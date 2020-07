Met Memoji maak je op de iPhone of iPad een getekende versie van jouw gezicht. In iOS 14 krijg je nog meer mogelijkheden die passen bij meer hobby's, beroepen en haar- en levensstijlen. Ook zijn er technische verbeteringen. Maar gebruik jij ze eigenlijk wel? Laat het weten in onze poll!

Memoji met meer emoties

Memoji werden ingevoerd in iOS 12 als een manier om emoties te uiten, zonder dat je zelf in beeld hoeft te zijn. Je kunt het gebruiken als profielplaatje, waardoor je niet je echte foto hoeft te gebruiken en het wat vriendelijker voor je privacy is. Maar je kunt het ook dagelijks gebruiken om emoties over te brengen als je aan het chatten bent, of door een passende sticker te plakken in een chatgesprek. In iOS 14 heeft Apple de mogelijkheden verder uitgebreid.



Nieuwe haarstijlen, mondkapje en meer voor iOS 14 Memoji

Je vindt vanaf iOS 14 zeven nieuwe haarstijlen, waaronder een man bun, top knot, een scheiding aan de zijkant en meer. Bedek je je haar met een hoofddeksel vanwege bijvoorbeeld je werk of religie, dan heb je daar nu 16 nieuwe opties voor. Je vindt nieuwe hoofddoeken en keppels, maar ook een nieuwe fietshelm en verschillende soorten hoeden. Deze zijn afgestemd op verschillende beroepen zoals politieagent of zeevaarder.

Uiteraard maakt Apple het ook mogelijk om mondkapjes op je Memoji te zetten. Dat is wel zo toepasselijk in deze tijd. Je kunt de kleur van het mondkapje aanpassen op de rest van je look. Wat ook een welkome toevoeging is is leeftijden. Je kon voorheen wel een beetje hierop inspelen, maar vanaf iOS 14 kun je negen leeftijden kiezen. Het werkt net zoals in het echt: hoe ouder je bent, hoe meer rimpels je krijgt.

Meer emoties en nieuwe stickers in iOS 14

Er zijn ook technische verbeteringen bij de Memoji. Apple zegt dat ze gezichtsuitdrukkingen en spierstructuren opnieuw hebben ontworpen. Hiermee worden emoties nauwkeuriger en realistischer uitgedrukt dan in iOS 13. Dit vind je terug in de geanimeerde Memoji, maar ook in de Memoji-stickers. Daarover gesproken: er zijn nieuwe stickers ingebouwd in iOS 14, namelijk knuffel, boks en blozen.

Gebruikers hebben lang gevraagd om Memoji-ondersteuning op de Mac. Vanaf macOS Big Sur kun je eindelijk ook Memoji ontwerpen en Memoji-stickers sturen via iMessage op de Mac. Verder komen andere handige nieuwe iMessage-functies ook naar de Mac, zoals de nieuwe instellingen voor iMessage groepsgesprekken. De Mac bleef de laatste jaren vaak achter met nieuwe functies, maar dat is dit jaar anders. Dat komt misschien omdat de Berichten-app nu is omgezet met Catalyst, waardoor meer functies meegenomen konden worden.

