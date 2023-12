Met Quiche kun je een iPhone-browser maken die je volledig naar hartenlust kunt instellen. In dit artikel vertellen we wat je precies met Quiche kunt doen en hoe je aan de slag gaat.

Als iPhone-gebruiker is de kans groot dat je Safari als browser gebruikt. De app staat immers standaard op je toestel en beschikt over de nodige handige functies. Apple’s eigen browser is snel en makkelijk in gebruik, maar mogelijk ben je op zoek naar iets anders. Als je overstappen naar Chrome niet zo ziet zitten, is het misschien wel tijd om je eigen persoonlijke iPhone-browser te creëren. Dat kan met de thirdpartyapp van Gregory de Jonckheere, genaamd Internet Web Browser Quiche. Met aanpasbare werkbalken en knoppen bepaal je zelf hoe de browser eruit komt te zien. De app is bovendien gratis te gebruiken.

De iPhone-browser Quiche is volledig personaliseerbaar. Iedere knop, werkbalk en ander onderdeel van de interface is aan te passen. Dit maakt het mogelijk om de browser helemaal naar wens in te stellen, wat zorgt voor de productieve workflow die bij jou past. Daarnaast zijn er ook een hoop opties om de kleuren en lay-out van de browser aan te passen, wat je internetervaring pas echt uniek maakt. Bovendien kies je zelf welke useragent je gebruikt. Naast Safari heb je de keuze uit Chrome en Firefox.

Zo stel je de iPhone-browser Quiche in

Als je Internet Web Browser Quiche hebt gedownload uit de App Store, kun je starten met het instellen van de gebruikersinterface van de iPhone-browser. Het is verstandig om eerst een preset te selecteren voor de werkbalk en vervolgens extra aanpassingen te doen. Zo begin je:

Tik op Start Customizing. Ga naar Toolbar Gallery. Kies een werkbalk uit die bij je voorkeuren past en tik op Use this Toolbar.

Je kunt kiezen in de Toolbar Gallery uit een werkbalk die lijkt op de traditionele Safari-stijl, maar er zijn genoeg alternatieve weergaves te vinden. Is het nog niet helemaal naar wens? Geen zorgen, je kunt zo nog veel meer wijzigingen aanbrengen.

Na het kiezen van een werkbalk, word je teruggebracht naar het Customize-venster. Hier kun je onder meer het thema, de adresbalk en de lay-out aanpassen. Stel bijvoorbeeld Theme in om de weergave van de iPhone-browser in de donkere en lichte modus in te stellen.

Bij Adress Bar kun je onder meer instellen of je alleen het domein of de paginatitel wil weergeven in de adresbalk. Ook kun je bepalen of het site-icoontje moet worden weergegeven en kun je de leestijd van een pagina weergeven.

Bekijk ook Deze 8 superhandige Safari-extensies moet je eens proberen Wil je meer met Safari-extensies doen, dan hebben wij 8 handige tips voor extensies waarmee je meer uit je Safari-browser haalt. Probeer ze eens!

Vervolgens gebruik je Layout om knoppen toe te voegen, te verwijderen of te verplaatsen. Je bepaalt dus zelf of er wel of geen snelkoppeling naar het menu wordt weergegeven in de adresbalk. Datzelfde geldt voor functies zoals herladen, zoeken, geschiedenis, kopiëren en desktopversie. Er zijn overigens nog veel meer opties om uit te kiezen.

Bij Display kun je onder meer de animaties van het openen van tabbladen wijzigen. Ook kun je het scrolgedrag wijzigen en ervoor kiezen om de statusbalk van je iPhone te verbergen tijdens het browsen. Je kunt Quiche ook instellen als standaard browser op je iPhone en een zoekmachine naar keuze selecteren, zoals Google, DuckDuckGo of Brave.

Ook niet onbelangrijk: de ontwikkelaar belooft dat de iPhone-browser Quiche geen gebruiksgegevens verzamelt. Het is overigens niet nodig om een account aan te maken om met de browser aan de slag te gaan. De ontwikkelaar heeft daarnaast een Quiche Reader uitgebracht. Dat is een app waarmee je artikelen kunt opslaan om later te lezen en die we hebben opgenomen in onze lijst van de beste later lezen-apps voor iPhone en iPad.