Het is niet alleen de fysieke Apple Store die gerenoveerd wordt, want met versie 6.0 heeft de Apple Store-app ook een flinke make-over gekregen. Apple zegt dat de vernieuwde app persoonlijker is dan ooit en dat zien we terug in de vernieuwde indeling en knoppenbalk. Er wordt nu nog meer content getoond die speciaal op jou afgestemd is in het Voor jou-tabblad, terwijl er ook een nieuw Ga nog verder-tabblad bijgekomen is. Ook het algehele ontwerp van de overige pagina’s is opgefrist. We zetten de grootste vernieuwingen op een rij.

#1 Ga nog verder: sessies en hulp voor jouw apparaten

Het Sessies-tabblad is in de Apple Store-app vervangen door het nieuwe Ga nog verder-scherm. Waar het Sessies-scherm voorheen louter een overzicht bood van Today at Apple-sessies in de fysieke Apple Store, biedt het Ga nu verder-tabblad een breder overzicht van hulp voor je apparaten. Je ziet niet alleen de volgende Today at Apple-sessies, maar ook links naar nuttige supportpagina’s met tips en een overzicht van al je apparaten met bijbehorende supportopties.

#2 Voor jou: je recente zoekacties en meer

Het Voor jou-scherm bood voorheen slechts een overzicht van enkele links naar functies om meer uit je iPhone te halen, inclusief een overzicht van je huidige toestellen. In de nieuwe versie zie je precies welke producten uit de online winkel je onlangs bekeken hebt en geeft Apple nog tips wat je meer met je apparaten kan doen. Bovendien vind je hier eventuele aanbiedingen voor bijvoorbeeld gratis Apple Music of Apple Arcade, indien je daarvoor in aanmerking komt.

#3 Vernieuwd productenoverzicht

Het productenoverzicht is in een nieuw jasje gestoken. Het Shop-tabblad is hernoemd naar Producten, waar je bovenaan meteen kunt filteren op iPhone, iPad, Apple Watch, Mac en meer. Ook spring je meteen naar populaire accessoires, zoals Apple Watch-bandjes. Voorheen moest je voor dergelijke opties helemaal naar beneden scrollen. Daaronder vind je nog extra uitgelichte producten, zoals de nieuwste iPhone, en accessoires die geschikt zijn voor jouw apparaten.

Om gebruik te maken van alle nieuwe mogelijkheden, moet je na het opstarten toestemming geven tot het gebruik van je gegevens. Denk aan het kunnen inzien van welke apparaten je gebruikt tot aan op welke diensten je geabonneerd bent.