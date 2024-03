Instagram neemt al jaren functies van TikTok over en nu lijkt het erop dat TikTok het omgekeerde van plan is: er wordt gewerkt aan een TikTok Photos-app. Er zijn hints gevonden dat de app er binnenkort aan komt.

Aanwijzingen voor de aankomende TikTok Photos-app werden ontdekt door assembleDebug, een blogger die regelmatig de code van Android-apps doorzoekt. De normale TikTok-app voor Android bevat al tekst die gebruikers helpt bij het opzetten van de nieuwe app, met de naam TikTok Photos. Dit is er te lezen:

TikTok Photos wordt binnenkort geïntroduceerd. We hopen je te helpen nieuw publiek te winnen in de nieuwe app. Als de knop is ingeschakeld, synchroniseren we je openbare foto’s met de nieuwe app, of je de pop-up nu sluit of niet.

De tekst moedigt bestaande TikTok-gebruikers aan om de app te installeren. Ook wekt het indruk dat de ByteDance van plan is om de foto-app op al korte termijn uit te brengen. De app beschikt al wel over een eigen logo in de huisstijlkleuren van TikTok, die een P met filmrolletje moet voorstellen.

Het appicoon, zoals gevonden door TheSPAndroid.

In TikTok kun je nu al foto’s als video’s posten. Ze verschijnen als gewone video’s in de feed. Je kunt meerdere foto’s delen, waar kijkers net als op Instagram doorheen kunnen bladeren. Dit is niet de beste manier om foto’s te delen, dus wellicht heeft dat meegespeeld bij het ontwikkelen van de aparte TikTok Photos-app. De gevonden teksten wekken de indruk dat bestaande foto’s die je al eerder op TikTok hebt geplaatst meteen in de TikTok Photos-app terechtkomen, om alvast wat vulling te hebben. Met een schakelaar kun je het synchroniseren van foto’s voorkomen.

Verslavende foto-app?

Of TikTok Photos de plaats van Instagram kan innemen, is nog maar de vraag. Beide apps staan erom bekend dat ze je met algoritmes en A/B-tests zoveel mogelijk virale content proberen voor te schotelen. Een ‘ouderwetse’ Facebook-app van jaren geleden, waarbij je alleen gezellige foto’s van vrienden en familie te zien krijgt, zal het waarschijnlijk niet worden.

Het is een spannend moment voor de Chinese eigenaar ByteDance om een nieuwe TikTok-app uit te brengen. In de VS loopt de app het risico te worden verboden. Vorige week vroeg TikTok daarbij hulp aan gebruikers: ze werden aangespoord om hun lokale volksvertegenwoordiger te bellen en dat veroorzaakte zoveel telefoontjes dat het juist averechts werkte. De congresleden kregen de indruk dat de app té machtig en invloedrijk is. In sommige landen (zoals India en Taiwan) is TikTok al verboden, terwijl in veel westerse landen (waaronder Nederland) de app verboden is voor overheidspersoneel.