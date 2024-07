Zoals inmiddels bekend zal Apple Intelligence voorlopig niet naar Europa komen. Eén van de hoogtepunten op dit gebied is de Image Playground, waar we onlangs wat uitgebreider over hebben geschreven. Hiermee kun je afbeeldingen genereren, die een duidelijke fantasie-uitstraling hebben. Wie niet op Apple wil wachten, kan nu ook terecht bij Microsoft Designer. De iPhone-app is ook in de Nederlandse App Store te downloaden. Microsoft Designer was bijna een jaar als preview beschikbaar en is nu door iedereen gratis te downloaden.

Het enige wat is vereist is dat je een Microsoft-account gebruikt om in te loggen en te gebruiken. Een aantal functies kon je ook al vinden in Copilot en in andere apps van Microsoft, waaronder Word en de Edge-browser. Nu zit het in een overzichtelijke iOS-app, zonder dat je hoeft te zoeken. Het recept is bekend: tik in wat er te zien moet zijn op de afbeelding en met AI wordt er iets passends gemaakt. Je kunt dit bijvoorbeeld gebruiken voor sociale media of om een originele felicitatie te maken. Hiervoor zijn sjablonen aanwezig.

Microsoft Designer maakt AI-afbeeldingen

Naast het maken van nieuwe afbeeldingen kun je ook avatars maken of bestaande afbeeldingen bewerken. Zo kun je achtergronden en objecten uit een foto verwijderen of veranderen. Je kunt de app ook een bepaalde sfeer geven.

Microsoft Designer is gratis te gebruiken voor maximaal 15 ‘boosts’ per dag. Dit zijn nieuwe afbeeldingen, maar ook aanpassingen van bestaande afbeeldingen. Wil je tot 100 boosts per dag gebruiken, dan kost dit €22,- via een in-app aankoop. Ons verzoek om een speelse versie van het iCulture.nl logo leverde echter niet veel bruikbaars op. En over de serieuze logo’s waren we ook niet te spreken. We zullen voor een nieuw logo voor onze website nog steeds een professionele designer moeten inhuren.

Bij een nieuw iCulture-logo kan Microsoft weinig meer verzinnen dan “iets met een appel”.

Helaas is het ook niet mogelijk om Tim Cook in een eenhoorn-kostuum af te beelden, omdat dit niet aan de richtlijnen voor “verantwoordelijke AI” van Microsoft voldoet. En zoals te verwachten kun je ook niet de paus in een donsjas of Elon Musk met een aluhoedje genereren. Een Apple Store met explosie? Sorry, mag ook niet. Appels waar een worm uit steekt, kan wel. Maar dit levert een wat amateuristische afbeelding op. Wat ook altijd leuk is, is om je eigen naam invullen voor een avatar – en kijken wat eruit komt.

Met Microsoft Designer iets met appels en avatars maken. Allemaal verrassend qua uitkomst, maar wat ons betreft maar matig bruikbaar.

Een functie die mogelijk wel van pas kan komen is de kleurplatenfunctie. Vraagt je kind om een kabouter op een slak of een kat in een donut, dan maak je daar zó een kleurplaat van. Even printen en klaar. Maar voor de rest heeft Microsoft Designer nog wat te weinig smaak. Steve Jobs zei het ooit al. Nu kunnen we natuurlijk niet kijken hoe Apple Intelligence het doet, maar de eerste voorbeelden wekken de indruk dat ze toch een stuk beter zijn.