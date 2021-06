Spotify heeft een eigen Clubhouse-variant, maanden nadat het kletsen in audiorooms een hype werd. De app is stilletjes uitgebracht, zonder veel ophef.

Spotify Greenroom voor audio

Spotify Greenroom is per direct verkrijgbaar voor iOS en Android moet apart worden geïnstalleerd uit de App Store. Het biedt een Clubhouse-achtige ervaring, oftewel sociale audio. Samen met anderen kun je in een ‘greenroom’ gaan zitten waar je een live gesprek voert. De app heeft de bekende zwart-groene kleur van Spotify, maar is eigenlijk ontstaan uit een externe app, namelijk Locker Room van Betty Labs. Afgelopen voorjaar nam Spotify de app over en veranderde twee dingen: de naam werd gewijzigd in Greenroom en de focus ligt niet meer alleen op sport, maar op allerlei onderwerpen waar je over zou willen praten.



Je kunt zoeken naar aanstaande conversaties, meedoen aan een kamer, een eigen kamer maken en meer. Opvallend is dat je standaard in de app al een opnameknop hebt, zodat je gesprekken kunt vastleggen en vervolgens verspreiden, bijvoorbeeld als podcast. Je moet er dus rekening mee houden dat niet alles binnenskamers blijft. Verder zijn er knoppen om de chat aan te sturen.

Je kunt je aanmelden met je Spotify-account, maar dat is niet nodig. Ook kun je je interesses aangeven zoals muziekgenres, sportteams en meer, zodat je passende aanbevelingen krijgt. Om mensen te stimuleren mee te doen heeft Spotify een zogenaamd ‘creator fund’ aangekondigd. Mensen die aan een Greenroom meedoen of er eentje hosten zouden dan betaald kunnen worden op basis van populariteit of engagement. Veel details zijn er nog niet, aanmelden kan al wel.

Er zijn inmiddels al meerdere alternatieven voor Clubhouse verschenen, de app die alleen op uitnodiging werkt. Twitter heeft Spaces, Facebook heeft Live Audio Rooms en ook Slack, LinkedIn, Reddit en Discord zijn ingehaakt op de trend om samen te kletsen. Of Spotify het gaat redden met Greenroom? Feit is wel dat het bedrijf een enorm aantal klanten heeft en daarmee een grotere groep mensen zou kunnen bereiken dan Clubhouse, dat zich nog steeds in een opstartfase bevindt. Het zal ook afhangen van de hoeveelheid celebrities die Greenroom weet te strikken, want eerder bleek dat mensen massaal toestromen als bekende namen zoals Elon Musk een praatje houden.