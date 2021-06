iCulture Vandaag: dit was woensdag 16 juni 2021

We beginnen vandaag met een nieuwe serie, namelijk de iOS 15 preview waarin we alvast een eerste mening geven over de verbeteringen. Daarna volgen uiteraard de andere updates, tot aan tvOS 15 toe. Met iOS 15 hebben we nu het meest getest en wat ons daarbij opviel is dat de verbeteringen vooral gericht zijn op handigheidjes die je leven als gebruiker makkelijker maken. We kijken ook naar vernieuwingen in Safari 15 en hoe Siri slimmer wordt in iOS 15. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



