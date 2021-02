Clubhouse is de nieuwste hype. Met Clubhouse kun je kletsen met mensen over de hele wereld. Maar om mee te doen moet je wel worden uitgenodigd. En de privacy is ook nog wat twijfelachtig.

Alles over Clubhouse

Clubhouse beleefde de afgelopen weken een enorme groei, mede dankzij Elon Musk. Je kunt in Clubhouse dan ook zomaar terechtkomen in een praatgroep met bekende personen. Tim Cook is er nog niet opgedoken, maar wel Casey Neistat, Oprah, MC Hammer, Drake, Estelle en diverse ondernemers uit Silicon Valley zoals Aston Kutcher. Het is inmiddels zo populair dat het ook de aandacht van Facebook heeft getrokken. Het bedrijf is bezig om een kloon van Clubhouse te ontwikkelen. Maar er is natuurlijk maar één origineel. Hoe kun je meedoen aan Clubhouse, wat is er te beleven en is het de moeite om je aan te melden?

Wat is Clubhouse?

Clubhouse is een audio-gebaseerd sociaal netwerk. Het is bedoeld om in contact te komen met andere mensen, te praten over allerlei onderwerpen, verhalen en ervaringen uit te wisselen. Je kunt er interessante mensen van over de hele wereld ontmoeten. Je kunt meedoen aan een bestaande chatroom (een kamer rond een bepaald onderwerp), of er zelf eentje starten. Als deelnemer kun je ervoor kiezen om alleen te luisteren, of ook mee te praten. Niets is verplicht.

De gesprekken blijven echter niet bewaard. Je kunt de audio niet opnemen en je kunt ook niets terugluisteren. Dit is het grote verschil met een podcast, waarbij je zelf kunt kiezen op welk moment je iets gaat beluisteren. Bij Clubhouse moet je er live bij zijn, daarna is het weg. De app geeft notificaties als er een nieuwe chat gepland staat over jouw favoriete onderwerpen of de personen die jij volgt.

Wie zitten er achter Clubhouse?

Clubhouse is gemaakt door Paul Davison en Rohan Seth. Zij bedachten de app in 2020 als een manier om mensen met elkaar in contact te brengen.

Davison en Seth houden zich afzijdig van de media. Davison is een voormalig Stanford-student en werkte volgens zijn LinkedIn-profiel eerder bij Pinterest en een aantal startups in Silicon Valley. Seth werkte bij de vacaturesite Opendoor en als engineer bij Google. Hij studeerde eveneens aan Stanford University. Het duo begon in februari 2020 met Alpha Exploration Co., het moederbedrijf van Clubhouse. In mei was het al een stille hype en werd de waarde van Clubhouse al geschat op $100 miljoen terwijl er nog maar een handjevol mensen actief was.

Is Clubhouse de moeite?

Dat ligt eraan wat je verwacht. Als je geen geduld hebt om naar podcasts te luisteren, dan zul je waarschijnlijk ook weinig interesse hebben om naar de oeverloos geklets bij Clubhouse te luisteren. Heb je echter de juiste groep lotgenoten of mensen met dezelfde interesses gevonden, dan kan Clubhouse erg interessant zijn. Het is alsof je inbelt bij een radioprogramma, maar dan eentje waarbij je veel meer ruimte krijgt om zelf te praten. De moderator moet het gesprek in goede banen leiden, maar is niet als presentator het merendeel van de tijd aan het woord.

‘Moet’ je in Clubhouse zijn? Welnee. Je mist helemaal niets, maar het kan je leven wel verrijken als je je bijvoorbeeld eenzaam voelt of niemand anders hebt om mee te kletsen. En nu veel mensen thuis moeten werken kan het een alternatief zijn voor kletsen bij de koffieautomaat. Hou er alleen wel rekening mee dat veel mensen kunnen meeluisteren, tenzij je de chatroom beperkt tot mensen die je hebt uitgenodigd.

Hoe werkt Clubhouse?

Iedereen kan de Clubhouse-app uit de App Store downloaden. Momenteel is Clubhouse alleen op iOS beschikbaar, niet op Android. Na het installeren geef je je interesses aan en geef je eventueel toegang tot je contacten. Dat laatste is niet verplicht, maar het beperkt wel je mogelijkheden. Zo kun je alleen anderen uitnodigen voor Clubhouse als je je adresboek deelt.

Op basis van interesses stelt de app een aantal Rooms (chatkamers) voor. Je kunt hier meeluisteren of zelf meepraten over allerlei onderwerpen. Er kunnen maximaal 5000 mensen in één kamer actief zijn. Meestal zijn er per chatroom een handjevol mensen aanwezig, maar als een celebrity meedoet kan dit snel oplopen. Op het moment dat Elon Musk zich in Clubhouse meldde moesten er extra breakout-rooms gemaakt worden voor mensen die wilden meeluisteren.

Heb je zelf een chatroom aangemaakt, dan kun je deze openstellen voor iedereen, alleen voor mensen die je volgt of mensen die je handmatig uitnodigt. Dat laatste kan een alternatief zijn voor al bestaande diensten zoals Houseparty.

De chatroom is net als een conference call, waarbij sommige mensen praten en anderen alleen maar luisteren. Net als bij een telefoongesprek is het voorbij als de chatroom sluit. Bij Twitch zijn gestreamde video’s nog op het platform terug te vinden, maar dat is bij Clubhouse niet het geval. Uiteraard zijn er wel mensen die sommige gesprekken opnemen – via een omweg, want standaard zit die optie niet in de app.

Wie zijn er actief op Clubhouse?

Behalve enkele celebrities zijn er vooral gewone mensen actief op Clubhouse. Ben je actief op een bepaald gebied, bijvoorbeeld cryptocurrency of gezonde recepten, dan vind je op Clubhouse gelijkgestemden om ervaringen uit te wisselen. Sommige mensen gebruiken Clubhouse vooral om in contact te komen met hun idolen, bijvoorbeeld muzikanten. Clubhouse heeft z’n populariteit te danken aan een bonte reeks bekende namen, zoals de acteurs Jared Leto en Terry Crews, filmmaker Ava DuVernay, ondernemers Elon Musk, Mark Zuckerberg en Jack Dorsey (Twitter) en Alexis Ohanian (Reddit) en venture capitalists Mark Cuban en Marc Andreesen. Het zijn niet alleen de jonge tech

Social media-experts hebben Clubhouse ook al ontdekt en bieden seminars aan om zoveel mogelijk geld te verdienen aan je volgers. Betaalde functies zitten er echter niet in de app. De makers van Clubhouse proberen waarschijnlijk een zo groot mogelijke gebruikersgroep op te bouwen, om het uiteindelijk te kunnen verkopen aan een grote partij als Facebook of Google. Investeerders zijn zeer geïnteresseerd in de dienst en beschouwen het als de volgende hype. Het wordt nu al gewaardeerd op $1 miljard en zou net zo bekend als Airbnb, Uber en SpaceX kunnen worden. Maar het kan ook zomaar weer voorbij zijn.

Zitten er ook nadelen aan Clubhouse?

Bij Clubhouse spelen eigenlijk twee problemen: privacy en moderatie. De privacyvoorwaarden van Clubhouse zijn niet helemaal duidelijk en het feit dat je je adresboek moet delen valt ook niet helemaal lekker. Je zult dit moeten doen om anderen te kunnen uitnodigen. Een ander probleem is moderatie. Clubhouse heeft geen beleid rondom moderatie en gaat laks om met misstanden. Het bedrijf claimt dat het alle vormen van racisme, haatdragende teksten, pesten en misbruik veroordeelt en belooft om in te grijpen bij klachten.

Maar tot nu toe zijn er meerdere gevallen van misbruik geweest, zonder dat Clubhouse ingreep. Vanwege het vluchtige karakter van de audio is het kwaad vaak al geschied voordat Clubhouse er weet van heeft. Je kunt haat en ongepaste onderwerpen melden in de app.

Hoe krijg je een Clubhouse invite?

Iedereen kan Clubhouse downloaden uit de App Store. Dat is gratis en er zijn geen in-app aankopen. Je kunt alvast je telefoonnummer, naam en gewenste gebruikersnaam invullen, maar daarna moet je wachten tot je wordt toegelaten. Dit kan op twee manieren: door een directe invite van iemand die de app al gebruikt, of door op de wachtlijst plaats te nemen.

Sta je op de wachtlijst en heb je je adresboek gedeeld, dan kunnen reeds actieve Clubhouse-gebruikers dit zien en je met voorrang toegang geven tot de app. Dit kan alleen door iemand die de app al gebruikt. Zit je eenmaal in Clubhouse, dan kun je ook weer twee tot vijf mensen uitnodigen.

De makers van Clubhouse hebben aangegeven dat ze in 2021 de app uit betafase willen halen en open willen stellen voor iedereen. Op eBay, Reddit en andere platformen worden invites tegen betaling aangeboden voor mensen die echt wanhopig zijn en nog geen vrienden in Clubhouse hebben die ze binnen kunnen halen.

Het kan best zijn dat over een halfjaar niemand meer over Clubhouse praat. Maar het is ook mogelijk dat het de next big thing in tech blijkt te zijn.