Spotify Desktop vernieuwd: offline muziek en meer

Onlangs schreven we nog over de update van de Home-pagina van de mobiele Spotify-app en nu kondigt de streamingdienst alweer de volgende vernieuwing aan. De desktop-app van Spotify heeft een grote update gekregen, waarbij vier verbeteringen eruit springen.



1. Vernieuwd design

Hou er rekening mee dat de update van de Spotify-app nog uitgerold wordt. Het kan dus nog even duren voordat jij alle verbeteringen ziet. Spotify zegt dat de update de komende weken naar alle gebruikers wereldwijd uitgerold wordt.

De verbetering die je als eerste op zal vallen, is het nieuwe design van Spotify op de desktop. Linksboven in het menu zie je nu de drie knoppen Home, Zoeken en Bibliotheek. De indeling hiervan komt nu dus overeen met de mobiele app. Volgens Spotify is het hierdoor makkelijker om door de app te navigeren. Profielen van gebruikers bevatten nu ook de meest beluisterde artiesten en nummers en via het submenu bij een liedje of artiest kan je meteen een radiostation starten.

2. Muziek offline luisteren

Offline muziek luisteren is natuurlijk niks nieuws, maar wél voor de desktop-app van Spotify. Voorheen was het niet mogelijk om losse nummers of albums te downloaden, waardoor je geen muziek kon luisteren als je op je Mac of pc offline was. Met de nieuwe versie kan dat wel. Muziek downloaden doe je op dezelfde manier als op je iPhone of iPad: via de grote downloadknop bovenaan een afspeellijst of album.

3. Meer opties voor afspeellijsten maken

De derde grote verbetering is dat er meer mogelijkheden komen voor het maken van een afspeellijst. Je kan omschrijvingen toevoegen en afbeeldingen uploaden. Ook het toevoegen van nummers is makkelijker, want je kan ze er gewoon in slepen. Ook heeft een afspeellijst een eigen zoekbalk, waarmee je nummers kan zoeken en deze meteen kan toevoegen.

4. Wachtlijst aanpassen en meer

Tot slot heeft Spotify op de desktop nu de optie om je wachtlijst van eerstvolgende nummers aan te passen en kun je zien welke nummers je onlangs beluisterd hebt. Voor het overzicht van je bibliotheek zijn er ook nieuwe sorteringsopties beschikbaar via het menu in de rechterbovenhoek. Op die manier hoopt Spotify het zoeken naar muziek makkelijker te maken.

De update geldt zowel voor de desktop-app als voor de webversie, hoewel niet alle nieuwe functies op het web beschikbaar zijn. De desktop-versie van Spotify kun je vanaf de website downloaden. Hou er dus rekening mee dat de verbeteringen mogelijk nog niet meteen zichtbaar zijn.