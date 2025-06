In aanloop naar WWDC 2025 heeft Apple de winnaars én finalisten van de jaarlijkse Apple Design Awards bekendgemaakt. Dit prestigieuze moment viert de beste apps en games van het afgelopen jaar als het gaat om het design. Wij nemen je mee in de apps van de winnaars en een aantal interessante finalisten.

Apple Design Awards 2025

Elk jaar selecteert Apple een aantal uitmuntende apps uit de App Store als kanshebbers voor de prestigieuze Apple Design Awards. Deze prijs bekroont apps die uitblinken in technische prestaties, gebruiksvriendelijkheid, stijlvol design of het slimme gebruik van Apple-technologieën. De winnaars worden bekendgemaakt vlak voor de WWDC en ontvangen een prachtig vormgegeven blok aluminium als erkenning. In totaal gaan er twaalf bekroonde apps met deze eer naar huis.

Winnaars Apple Design Awards 2025

De awards zijn verdeeld over zes categorieën, met in elke categorie één winnende app en één winnende game:

Plezier en Vermaak

CapWords: Een innovatieve taalleerapp die alledaagse objecten omzet in interactieve stickers, waardoor gebruikers op een visuele en intuïtieve manier nieuwe woorden leren.

Balatro: Een unieke mix van poker, solitaire en deck-building met eigenzinnige elementen, waarbij spelers strategisch kaarten combineren om hun score te verhogen.

Innovatie

Play: Een krachtige tool voor het bouwen van interactieve prototypes met SwiftUI, die naadloos synchroniseert tussen Mac en iPhone voor realtime

PBJ – The Musical: Een charmant spel dat het verhaal van Romeo en Julia vertelt met behulp van condimenten, gecombineerd met ritmische gameplay en een meeslepende soundtrack.

Interactie

Taobao: Een meeslepende winkelervaring op Apple Vision Pro, waarbij gebruikers producten in 3D kunnen bekijken en vergelijken.

Dredge: Een avontuurlijke vissimulatiegame met intuïtieve bediening en een mysterieuze verhaallijn.

Inclusiviteit

Speechify: Een toonaangevende tekst-naar-spraak-app die geschreven tekst omzet in audio, met ondersteuning voor meer dan 50 talen en diverse toegankelijkheidsfuncties. In het Engels zijn ook stemmen van onder andere Snoop Dogg te gebruiken.

Art of Fauna: Een prachtig vormgegeven puzzelspel met vintage-achtige puzzels aanbied met de focus op inclusiviteit, door functies zoals VoiceOver en haptische feedback te gebruiken tijdens het puzzelen.

Social Impact

Watch Duty: Een app die real-time informatie biedt over bosbranden, waardoor gemeenschappen beter geïnformeerd en voorbereid zijn.

Neva: Een game die spelers confronteert met milieukwesties en de impact van menselijke activiteiten op de natuur.

Visueel en grafisch

Feather: Een creatieve tekenapp die gebruikers in staat stelt om 2D-ontwerpen om te zetten in 3D-meesterwerken, met ondersteuning voor Apple Pencil.

Infinity Nikki: Een open-wereld avonturenspel met betoverende visuals en een rijke, gedetailleerde omgeving.

Andere genomineerden

Waar er winnaars zijn, zijn er ook andere die in de race waren voor deze prestigieuze prijs. Wij zetten ook daar graag nog een paar apps van in het zonnetje. Onder de genomineerde apps zitten veel productiviteitstools en creatieve hulpmiddelen die laten zien hoe veelzijdig de App Store geworden is. Zo is iA Writer opnieuw genomineerd – een minimalistische tekstverwerker die geliefd is bij schrijvers dankzij de focusmodus en Markdown-ondersteuning. Ook Mela – Recipe Manager wist genomineerd te worden door zijn strakke vormgeving en gebruiksvriendelijke receptbeheer. Voor muziekliefhebbers is er Moises, waarmee je afzonderlijke instrumenten uit een track kunt halen, wat ideaal is voor oefensessies of remixes.

Een andere interessante genomineerde is Ground News, een app die nieuwsartikelen uit verschillende bronnen samenbrengt en vergelijkt op politieke oriëntatie. Hiermee krijgen gebruikers een evenwichtiger beeld van het nieuws, iets dat perfect past in het groeiende bewustzijn rond mediawijsheid. Opal richt zich juist op je digitale welzijn: het helpt je minder afgeleid te raken van meldingen en apps door bewuste schermtijd in te plannen. Deze genomineerden laten duidelijk zien dat innovatie niet alleen zit in nieuwe technologie, maar ook in het verbeteren van ons dagelijks digitaal gedrag.

WWDC 2025

Deze Apple Design Awards luiden de aankomst van de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie, WWDC, in. Aanstaande maandag 9 juni geeft Apple weer de jaarlijkse keynote, waarin alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van software onthuld worden. Wij nemen je alvast mee in onze verwachtingen voor WWDC 2025.