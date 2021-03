iCulture Vandaag: dit was donderdag 25 maart 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op donderdag 25 maart 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Ook vandaag geen aankondigingen van Apple en met april in zicht dreigt dit een maand te worden waarin (voor het eerst in de geschiedenis?) helemaal geen nieuwe producten worden aangekondigd. Gelukkig was er wel op ander gebied iets te doen: WhatsApp kwam met geanimeerde stickerpacks en Spotify heeft de desktop vernieuwd. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

WhatsApp laat je nu geanimeerde stickerpacks importeren. Zo werkt het.

Spotify op de desktop is compleet vernieuwd. Dit zijn de 4 belangrijkste verbeteringen.

Deals

Tips en uitleg

Apps

Lees onze review van Crash Bandicoot: On the Run, waarmee een snufje Crash-charme naar de iPhone wordt gebracht.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

​ Cardiogram: Heart Rate Monitor (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 13.0+) - Nu met ECG-functie.