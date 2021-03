Met de Opdrachten-app kun je automatiseringen maken met apps en andere functies van je iPhone of iPad. Er is heel veel mogelijk en de Shortcuts zijn populair onder bijvoorbeeld Reddit-gebruikers. Je kan eenvoudig een Siri Opdracht delen met anderen via een iCloud-link, maar juist daar lijkt nu iets mis te zijn.



Siri Shortcuts delen lukt niet: iCloud-link is verlopen

Gebruikers op Twitter en Reddit melden dat links kapot lijken. Na het openen van een iCloud-link voor het toevoegen van een Siri Opdracht, opent de Opdrachten-app en verschijnt er een melding in beeld. “Opdracht niet gevonden”, zo luidt de tekst in de melding. Het lijkt te gaan om opdrachten die al eerder zijn gemaakt. Nieuwe opdrachten met een nieuwe iCloud-link werken nog wel.

Veel fanatieke Shortcuts-gebruikers zijn nu bang dat opdrachten verloren zijn en dat al het harde werk van de afgelopen jaren voor niets geweest is. Het is op dit moment nog onduidelijk wat de oorzaak precies is. In het meest gunstige geval gaat het om een probleem bij de servers van Apple, waardoor het op afstand gefixt kan worden. In het slechtste geval blijven alle bestaande links die ouder zijn dan een week onbruikbaar, waardoor de opdrachten alleen nog lokaal gebruikt kunnen worden als deze al in je bibliotheek staat.

Okay, WTF. The entire @macstoriesnet Shortcuts Archive has broken links right now. None of the links to my hundreds of shortcuts are working anymore. I *seriously* hope Apple has a quick fix for this. https://t.co/MGwB1bRhHD https://t.co/5BMhhbdoqC pic.twitter.com/fbbxuHzW2V — Federico Viticci (@viticci) March 24, 2021

Momenteel zit er dus niets anders op dan afwachten. Mocht er meer bekend zijn, dan werken we dit artikel weer bij. Wil je meer weten over Siri Shortcuts en de Opdrachten-app, dan lees je in onze uitleg meer.