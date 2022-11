Polar Ignite 3

Terwijl Apple zich met de Apple Watch Ultra meer in de richting van sportfanaten beweegt, doet Polar het omgekeerde. Het merk dat vooral bekend is onder hardcore sporters brengt een horloge op de markt dat veel meer gericht is op ‘softe’ functies: het leiden van een harmonieus leven, volgens het ritme van je lichaam. De Polar Ignite 3 is bovendien compacter en eleganter van vormgeving dan eerdere modellen. Er zitten diverse wellness-functies in.



Het zal lastig zijn om Apple -gebruikers van de Apple Watch af te krijgen, maar zoek je iets anders met een rond scherm en iets minder productiviteitsfuncties, dan kan de Ignite 3 iets voor jou zijn. Er zitten trainingstools in met gesproken aanwijzingen tijdens het sporten, je krijgt diepgaande slaapanalyse en je kunt de hele dag je activiteiten, hartslag en verbrande calorieën bijhouden. Het is misschien geen toegang dat alle marketingfoto’s van de Ignite 3 een sportende vrouw tonen, duidelijk de doelgroep van dit nieuwe horloge.

Het is wel compleet anders dan de Apple Watch. Ten eerste is er het ronde scherm, voorzien van Gorilla Glass. Dit glas is bol, terwijl het bij de Apple Watch grotendeels vlak is. Het AMOLED-touchscreen geeft ook een andere kijkervaring door de ronde vorm. Rondom het scherm zit een roestvrijstalen rand.

Met widgets krijg je snel toegang tot functies zoals weer, hartslag, activiteiten en meer. Met deze widgets (die bij de Apple Watch complicaties genoemd worden) kun je je wijzerplaat persoonlijk maken. Je kunt de kleur en stijl aanpassen en het polsbandje verwisselen. De Ignite 3 is voorzien van een 20mm horlogebandje, die je in verschillende stijlen kunt kopen.

Twee nieuwe functie komen op een later moment beschikaar, namelijk SleepWise en Voice Guidance. SleepWise is een slaaptool waarmee je kunt zien wat de impact van slaap is op de komende dag, terwijl Voice Guidance je tijdens het sporten gesproken aanwijzingen geeft en suggesties aanreikt voor dagelijkse trainingen. SleepWis komt later dit jaar ook beschikbaar op alle Polar-horloges die geschikt zijn voor de Sleep Plus Stages-functie.

Je kunt het horloge de hele dag dragen en het helpt vervolgens om je levensstijl af te stemmen op je circadiaan ritme, de interne lichaamsklok. Deze klok regelt alle systemen in je lichaam, van lichaamsbeweging tot slaap. Om te laten zien hoe dit per individu verschillend is, heeft Polar een data-kunstenaar de opdracht gegeven om de data van drie personen om te zetten in kunstwerken.

Dit kun je echter meteen weer vergeten, want het gaat er uiteraard om wat je er zelf aan hebt. Elke ochtend krijg je een gedetailleerd overzicht van je alertheidsniveau, zodat je beter kunt inschatten wanneer je activiteiten kunt uitvoeren waar volledige focus voor nodig is. Ook kun je beter je rustmomenten kiezen. FitSpark is een on-demand hulpmiddel om de beste workout te kiezen op basis van je conditie en de ‘readiness’ van je lichaam om weer zware inspanning te leveren.

Beschikbaarheid en prijzen Polar Ignite 3

De Polar Ignite 3 is vanaf vandaag verkrijgbaar via Polar en diverse winkels wereldwijd. In Nederland betaal je €329,90 en je kunt kiezen uit de kleuren Night Black, Purple Dusk, Greige Sand en Brown Copper. Voor minder geld kun je de Apple Watch SE 2020 kopen, die ook diverse sportfuncties bevat maar de nadruk op wellness mist.