De Sonos Roam is een nieuwe, nog niet aangekondigde speaker van Sonos. The Verge wist de hand te leggen op de eerste foto's.

Sonos Roam: een kleinere speaker

De Sonos Roam wordt een lichtere variant van de Sonos Move. Hij gaat $169 kosten en ligt vanaf april in de winkel. Het lijkt meer op andere Bluetooth-speakers zoals de UE Boom en de JBL Extreme, zo schrijft The Verge. De speaker meet 6,5 x 2,5 x 2,5 inch (16,5 x 6 x 6 cm) en weegt nog geen halve kilo. Er zit een USB-kabel bij om op te laden. Je kunt er ook een los verkrijgbare dock bij kopen voor $49. Bij de Sonos Move krijg je een dergelijke dock er al standaard bij. Je kunt kiezen uit Sonos’ standaardkleuren zwart en wit.



Er waren via de goedkeuringsinstantie FCC al details gelekt over een aanstaande draagbare speaker. Met de Sonos Room kun je thuis audio streamen via WiFi. De speaker maakt dan deel uit van je multiroom-systeem. Buitenshuis kun je streamen via Bluetooth. De batterijduur ligt rond de 10 uur op een volledige accu.

Verder is de Roam waterbestendig, dus ook geschikt voor bij het zwembad. Deze nieuwe speaker is een stuk draagbaarder dan de Move, die door zijn zware gewicht niet makkelijk mee te nemen was naar het park. De Move was dan ook vooral bedoeld voor het balkon en de achtertuin, terwijl je de Roam gewoon in een rugzak kunt gooien. Sonos zal de speaker binnenkort ongetwijfeld aankondigen.

De huidige Move kost €399 bij de meeste winkels.