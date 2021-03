De Sonos Roam is nu officieel aangekondigd. De compacte en draagbare speaker is vanaf 20 april verkrijgbaar bij Sonos en diverse retailers en werkt met AirPlay 2. Daarnaast zitten er nog drie compleet nieuwe functies op, waaronder draadloos opladen.

Sonos Roam-speaker nu officieel

De Sonos Roam is een kleinere variant van de Sonos Move, de draagbare speaker die een paar jaar geleden verscheen. De Roam is een stuk lichter: die weegt nog geen 450 gram en past met afmetingen van 168 x 62 x 60 mm makkelijk in je rugzak. De speaker kan zowel via Bluetooth als WiFi streamen, ook naar je hele Sonos-systeem. Bijzonder aan deze speaker is dat je kunt opladen op elke Qi-lader. Verdere bijzonderheden zijn de Auto Trueplay en de functie Sound Swap, waarbij je de muziek kunt doorsturen naar de dichtstbijzijnde andere Sonos-speaker. Kom je bijvoorbeeld terug van een picknick en speelt er nog muziek op de Sonos Roam, dan kun je muziek gemakkelijk verder laten spelen op je vaste speakers. De Sonos Roam is vanaf vandaag in pre-order te bestellen voor €179 bij Sonos zelf. Je hebt daarbij de keuze uit Lunar White (wit) of Shadow Black (zwart).



Roam is bedoeld voor onderweg: de speaker gaat op één batterijlading 10 uur mee, dus lang genoeg voor een wandeling of een picknick op het strand. Gebruik je de speaker niet, dan gaat ‘ie in standby voor maximaal 10 dagen. Opladen doe je op een gewone draadloze oplader, bijvoorbeeld eentje van IKEA of Belkin. Maar je kunt ook de los verkrijgbare magnetische lader kopen die Sonos voor €49 optioneel aanbiedt. Deze is speciaal voor Roam ontwikkeld en levert 10 Watt power. In 2,5 uur is je speaker weer volledig opgeladen. Beschik je niet over een draadloze oplader, dan kun je via de USB-C-poort opladen met 15 Watt.

Zodra je thuis binnen het bereik van je WiFi-netwerk komt maakt Roam daar verbinding mee. Onderweg wordt automatisch verbinding gemaakt met je smartphone, zodat je draadloos verder kunt luisteren. De speaker is zowel staand als liggend te gebruiken en is bestand tegen stof en water (IP67). Meenemen naar het strand kan gewoon. Naar het zwembad ook, als het niet te diep wordt. De speaker overleeft 30 minuten in water van maximaal 1 meter diep.

Spraakherkenning voor slimme assistenten zit er ook op. Wat de audiokwaliteit betreft zijn er twee klasse-H versterkers aanwezig, die zijn afgestemd op de drivers en de akoestische architectuur van deze speaker. Voor de middentonen en lage tonen zit er een mid-woofer in en daarnaast is er nog een tweeter voor de hogere frequenties. Met de aanpasbare EQ-instellingen kun je de bass en andere eigenschappen nog wat aanpassen.

Auto Trueplay

Afstemmen hoeft niet, want Roam heeft Auto Trueplay, een automatische variant van de Trueplay-functie waarbij het geluid wordt aangepast aan de omgeving, stand (liggend of staand), locatie en de content. Wil je toch nog aanpassingen doen, dan kan dat in de Sonos S2-app.

Sound Swap

Een andere nieuwe functie op deze speaker is Sound Swap. Hiermee kun je gemakkelijk de muziek doorsturen naar de dichtstbijzijnde speaker door de play/pause-knop op de Roam ingedrukt te houden. Je kunt Roam ook groeperen met andere speakers die al muziek afspelen. Net als de andere speakers van Sonos is er ondersteuning voor meer dan 100 streaming muziekdiensten. Mocht je daar niets kunnen vinden, dan is er altijd nog Sonos Radio met duizenden radiostations en eigen stations van Sonos.

Bovenop vind je de voelbare knoppen om muziek af te spelen, te pauzeren, door te spoelen en het volume aan te passen. Er zitten ook ledlampjes op om de status van speaker, microfoon, batterij en spraak door te geven.

De speaker ligt vanaf 20 april in de winkels en is eventueel nu al in pre-order bij Sonos zelf te bestellen. Hij is mat afgewerkt in de kleuren Shadow Black en Lunar White en kost €169 per stuk.