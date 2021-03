iCulture Vandaag: dit was dinsdag 9 maart 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op dinsdag 9 maart 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag hebben we diverse tips voor Apple Music en meer voor je klaar staan, maar we zetten ook onze wensen met verbeteringen voor een nieuwe HomePod op een rij. We hopen natuurlijk dat een eventueel nieuw model bij ons beschikbaar komt, maar er zijn nog meer manieren hoe Apple de speaker kan verbeteren. Ook waren er vandaag weer geruchten, bijvoorbeeld over de periscopische camera in de 2023 iPhone. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Apps

Met deze politieke apps voor de Tweede Kamerverkiezingen en stemwijzers ben je op de hoogte en weet je welke partij bij jou past.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Efteling (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - Zodra het park en het hotel weer open is, kan je je hotelkamer openen met je iPhone.

ABN AMRO (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - De zoekfunctie is verbeterd, want je kan meerdere filters tegelijk instellen.

MijnKPN (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - Ondersteuning voor Universal Links, zodat je vanaf een link rechtstreeks op de juiste plek in de app komt.