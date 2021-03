Fitbit Ace 3

Het is de bedoeling dat kinderen een gezondere levensstijl aanleren door een Fitbit Ace 3 te dragen. De Fitbit Ace bestond al langer, maar is nu verbeterd met een langere batterijduur en nieuwe interactieve wijzerplaten. Het design is volgens de fabrikant ook kindvriendelijker gemaakt, met speelse accessoires van bijvoorbeeld Minions. De Fitbit Ace 3 is gericht op kinderen van 6 jaar en ouder en gaat 8 dagen mee op een batterijlading. De armband is ook waterdicht en ligt vanaf 15 maart in de winkel voor €79,95. Ook dit Fitbit-accessoire werkt niet met Apple’s HealthKit.



Nu kinderen vaker thuis zitten is het lastiger om ze in beweging te houden. De gymlessen op school gaan niet door en kinderen zitten vaker met een tablet of ander digitaal apparaat op schoot, dan dat ze gaan buitenspelen. De schermtijd van kinderen is dan ook toegenomen. Ouders breken hun hoofd hoe ze kinderen actief kunnen houden. Met de Ace 3 gaat het misschien lukken om kinderen wat meer te motiveren.

Competities en slaap tracken

Je kunt bijvoorbeeld competities starten met de Family Face off, of mijlpalen vieren met virtuele badges en trofeeën. Verder kunnen de kinderen contact leggen met andere personen, mits ze door de ouders zijn goedgekeurd. Ace 3 probeert kinderen te motiveren om 60 actieve minuten per dag te halen. Elk uur moeten de kinderen 250 stappen doen, maar tijdens schooltijd mag dat wat lager liggen. Kinderen kunnen persoonlijke doelen stellen en hun statistieken bekijken op het touchscreen. Er zit ook een timer en een stopwatch in en de armband beschikt over slaaptracking, bedtijdherinneringen en een stil alarm om zonder agressief rinkelende wekker te kunnen opstaan.

Speciaal voor de kinderen zijn er geanimeerde wijzerplaten toegevoegd, zoals die van de Minions. Er zijn ook konijnen, katten, marsmannetjes en ruimteschepen om uit te kiezen. De verwisselbare bandjes zijn er ook in een Minions-thema, namelijk Despicable Blue en Mischief Black. Fitbit gaat op nog veel meer manieren de Minions inschakelen om kinderen in beweging te krijgen.

De Ace 3 is te koppelen met iPhone, iPad en Android-toestellen van de ouder. Kinderen die zelf een eigen smartphone hebben kunnen telefoongesprekken en sms-meldingen op hun Ace 3 ontvangen.

De standaardmodellen zijn verkrijgbaar in zwart/rood en blauw/groen, in een variant met siliconenbandjes of met een bumperband, voor de wat ruigere kinderen. De Minion-bandjes komen later en kosten €30 per stuk.