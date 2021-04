De nieuwe Siri Remote heeft veel extra functies, maar moet er ook een paar missen ten opzichte van de eerste generatie Siri Remote. Een spelletje spelen is namelijk in veel gevallen niet mogelijk met de nieuwe afstandsbediening.

Toen Apple in 2015 de vierde generatie Apple TV onthulde, speelde gaming een belangrijke rol. Apple was er zelfs zo van overtuigd dat de Apple TV een prima spelcomputer was, dat ontwikkelaars de Siri Remote moesten ondersteunen voor hun games. Veel games maakten gebruik van de beschikbare knoppen en de sensoren in de controller. Er was op het podium zelfs een volledige demonstratie van de game Beat Sports, waarbij je de afstandsbediening als een honkbalknuppel (in Wii-stijl) moest gebruiken. Dat was mogelijk dankzij de ingebouwde versnellingsmeter en gyroscoop. Maar Apple heeft deze sensoren stiekem uit de nieuwe Siri Remote gehaald.



Siri Remote mist bewegingssensoren, niet geschikt voor alle games

Op de specificatiepagina van de nieuwe Siri Remote wordt met geen woord gerept over de bewegingssensoren. Dat betekent dat sommige games, die gebruikmaken van bewegingsbesturing, niet bestuurd kunnen worden met deze nieuwe versie van de Apple TV-afstandsbediening. Zodra je zo’n game opstart, krijg je een melding waarin staat dat je een eerste generatie Siri Remote of een geschikte PlayStation, Xbox of MFi-controller moet aansluiten.

De Apple TV ondersteunt een breed scala aan gamecontrollers. Voor de meeste gamers zal het ontbreken van de bewegingssensoren niet zo’n groot probleem zijn. Voor veel gamers heeft een specifieke gamecontroller dan ook de voorkeur ten opzichte van de Siri Remote, die door zijn vorm en beperkt aantal knoppen voor games wat krampachtig aanvoelt. Vanaf tvOS 14.5 ondersteunt de Apple TV ook de nieuwste controllers van Xbox en PlayStation en met de snellere A12-chip zien games er volgens Apple ook beter uit.

Zoek je nog een goede gamecontroller voor iPhone, iPad of Apple TV, check dan onze round-up voor de beste opties.

Overigens zorgt het gemis van de bewegingssensoren voor het ontbreken van nóg een kleine functie. Bij de huidige Apple TV en Siri Remote wordt het beginscherm gedimd als je de afstandsbediening eventjes niet gebruikt. Dankzij de bewegingssensoren springt het scherm automatisch weer aan zodra je hem oppakt. Omdat de nieuwe Siri Remote deze sensoren niet heeft, zul je deze subtiele functie moeten missen. Dat lijkt een klein offer, gezien de vele extra’s die de nieuwe Siri Remote biedt. Er zitten nieuwe knoppen op en de clickpad lost een veelgehoord probleem met de bediening op.

De nieuwe Apple TV 4K is vanaf 30 april te bestellen. De adviesprijs is hetzelfde als het vorige model (vanaf €199,-). De nieuwe Siri Remote is ook los te bestellen voor €65,-. Als je dus alleen de nieuwe afstandsbediening wil, dan kan dat gewoon.