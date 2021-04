Apple is begonnen met het verbeteren van het kaartmateriaal in Europa. Om te beginnen zijn de kaarten in Spanje en Portugal duidelijker geworden. Dit zijn de landen waar Apple het eerst geing rondrijden.

Verbeterde Apple Kaarten in Spanje en Portugal

De verbeterde kaarten zijn in de Verenigde Staten sinds eind 2018 beschikbaar. Daarna volgden het Verenigd Koninkrijk en Ierland in oktober 2020, gevolgd door Canada in december 2020. Er waren dus al verbeterde kaarten in Europa, maar voor het vasteland is het nu zover. Dit schept vertrouwen dat de verbeterde kaarten ook snel naar Nederland en België komen. De afgelopen dagen hebben tientallen iCulture-lezers de auto’s gespot in heel Nederland. Ze zijn voorzien van Spaanse en Duitse nummerborden. Leuk detail is dat de Duitse nummerborden beginnen met M-AC.



De verbeterde Apple Kaarten bieden meer detail wat straten, gebouwen, parken, winkelcentra en dergelijke betreft. Ook is de navigatie nauwkeuriger omdat rotondes en afslagen beter zullen kloppen. Het gaat in Spanje en Portugal voorlopig om een publieke test, waarbij de vernieuwde kaarten voor sommige gebruikers zichtbaar zijn. Meestal duurt het een maand totdat de kaarten op brede schaal voor iedereen zichtbaar zijn.

Apple Maps-liefhebber Justin O’Beirne houdt alle veranderingen bij en geeft op zijn website meer informatie wat er precies veranderd is. Het is inmiddels de elfde uitbreiding van Apple Kaarten, waarbij de meeste uitbreidingen plaatsvonden in de Verenigde Staten. Spanje en Portugal zijn de vijfde en zesde landen waarin de kaarten live gaan.

Op de website van Justin vind je meer details.