Siri is een handig hulpmiddel om snel en handsfree bepaalde taken op je iPhone uit te voeren. Je kan met Siri bellen, maar ook berichten sturen via iMessage, WhatsApp of andere chatapps. Maar gek genoeg is er onlangs een verandering gekomen, waardoor de mogelijkheden met Siri wat betreft e-mails en telefoneren flink beperkt is. Het probleem dook voor het eerst op via het AppleVis-forum, dat gespecialiseerd is in Apple-functies voor mensen met een visuele beperking.



Siri kan geen e-mails meer versturen

Het probleem is dat Siri niet meer kan reageren op bepaalde vragen rondom e-mail en telefoneren. Hoewel je nog wel via Siri kunt bellen, werkt het versturen van een e-mail niet meer, kan je geen voicemailberichten meer afspelen en kun je ook geen vragen meer stellen over je belgeschiedenis. Dit zijn enkele vragen waar Siri je nu niet meer mee kan helpen:

“Stuur een e-mail”

“Stuur een e-mail naar Tim”

“Wat is mijn belgeschiedenis”

“Wie heeft mij gebeld”

“Bekijk mijn recente oproepen”

“Heb ik voicemailberichten?”

“Speel mijn voicemailberichten af”

Op al deze vragen geeft Siri antwoorden als “Daar kan ik je helaas niet mee helpen” of “Ik kan je daar niet mee helpen, maar je kunt me vragen om de Telefoon-app te openen”. Het probleem speelt zowel op iOS 15 als op iOS 14 en ouder. Het lijkt er dus op dat er aan de serverkant bij Apple iets mis gaat, waardoor Siri deze mogelijkheden ineens verliest. Op Apple’s supportpagina over iOS 15 staat nog wel gewoon omschreven dat je ook aan Siri kan vragen om voicemailberichten af te spelen.



Dit werkt nu helaas niet meer

De functies worden voornamelijk veel gebruikt door mensen met een visuele beperking, omdat zij de functies veel lastiger handmatig kunnen gebruiken. Maar ook voor gebruikers zonder deze beperking, is het onhandig dat dit niet meer werkt. Bijvoorbeeld als je in de auto zit en via Siri wil vragen wie er gebeld heeft.

Het is onduidelijk wanneer en of Apple deze bug op gaat lossen. Waar het hier lijkt om een (tijdelijk) probleem, zijn er ook een aantal Siri-commando’s die bewust niet meer werken in iOS 15 met apps van derden. Zo kan Siri je niet meer helpen met het zoeken van foto’s en ook geen taxirit meer voor je boeken. Wel heeft Siri in iOS 15 een aantal andere functies gekregen.