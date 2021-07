Al sinds iOS 10 werkt Siri met apps van derden. Ontwikkelaars kunnen gebruikmaken van SiriKit voor hun apps als ze binnen één van de categorieën vallen die hier gebruik van kunnen maken. Voorbeelden zijn apps voor betalingen, notities en herinneringen, chatten, bellen en foto’s. Maar voor een aantal categorieën zijn sommige commando’s vanaf iOS 15 niet meer beschikbaar, zo heeft Apple laten weten.



Deze Siri-commando’s in iOS 15 werken niet meer

Apple heeft voor in totaal zeven categorieën bepaalde commando’s uitgeschakeld in iOS 15. Het gaat om deze type apps:

CarPlay (o.a. het aanpassen van klimaatinstellingen in de auto)

Lijsten en notities (o.a. aanmaken van een nieuwe takenlijst)

Betalingen (o.a. rekeningen betalen en zoeken)

Foto’s (zoeken van foto’s)

Boeken van een rit

Visual Codes (tonen van QR-codes via Siri)

Bellen (tonen van belgeschiedenis)

Dat betekent dat je bijvoorbeeld aan een bel-app die met Siri werkt in iOS 15 niet meer kan vragen om je belgeschiedenis te tonen. Ook kun je voor herinneringen-apps die met Siri werken geen nieuwe takenlijst meer maken via de spraakassistent en is het bestellen van bijvoorbeeld een taxi met Siri niet meer mogelijk. Voor die categorie blijft de mogelijkheid via de Kaarten-app behouden, mocht de app dit ondersteunen.

Wat betreft CarPlay werkte dit alleen voor een beperkt aantal auto’s. Je kon dan via Siri bijvoorbeeld enkele instellingen van je auto aanpassen, zoals de verwarming, de stoelinstellingen, de audiobron en andere zaken. Deze functies werken vanaf iOS 15 dus niet meer. Siri blijft uiteraard wel beschikbaar in CarPlay voor het bellen, sturen van berichten en starten van een route. Ook CarPlay-apps van derden die met Siri werken blijven beschikbaar, zoals WhatsApp. Het gaat dus uitsluitend om het aansturen van de auto zelf.

In het verleden zijn er talloze apps gekomen die Siri op deze manier gebruiken. De ING-app werkte met Siri, maar is daar nog niet zo lang geleden mee gestopt. Met de nieuwe wijziging die Apple aangekondigd heeft, is het aantal mogelijkheden voor apps van derden een stuk beperkter geworden. Wat hiervoor de reden is, is niet helemaal duidelijk.

Apple waarschuwt ontwikkelaars dat ze hun apps moeten aanpassen, mochten ze nog gebruikmaken van deze getroffen commando’s. Voor een volledige lijst van Siri-commando’s die in iOS 15 niet meer werken, check je deze pagina.

Ook nieuwe dingen voor Siri in iOS 15

Apple zet de laatste tijd steeds meer in op de Opdrachten-app, waarmee je ook met apps van derden automatiseringen kunt maken die je via een Siri-commando kunt starten. Los van het schrappen van deze commando’s, krijgt Siri in iOS 15 ook nieuwe functies. Meer daarover lees je in ons overzicht.