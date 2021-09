iFixit is begonnen met de teardown van de iPad mini 2021 . Daarbij geven ze uitleg waarom nieuwe tablets vaak last hebben van ' jelly scrolling ', een onderwerp dat de afgelopen dagen veel in het nieuws was.

iPad mini 2021 teardown

iFixit heeft de iPad mini 2021 in handen gekregen en is druk bezig om de mini-tablet uit elkaar te halen. Eén heikel onderwerp willen ze daarbij meteen aansnijden: ‘jelly scrolling’ is niet uniek voor de iPad mini 6. Sommige eigenaren van de kleine tablet merkten dat tekst en afbeeldingen aan één kant van het scherm een afwijking vertonen als je door content bladert. Het komt op alle LCD-schermen voor, al valt het bij de iPad mini wel iets meer op. iFixit legt uit dat het komt door de manier waarop een LCD-scherm wordt ververst. Dit gebeurt van één zijde naar de andere, in een golfpatroon. Het is dus niet zo dat de complete inhoud van het scherm tegelijk wordt ververst. Apple heeft dan ook gereageerd door te zeggen dat ‘jelly scrolling’ een normaal verschijnsel is. Het is geen hardwarefout.



iFixit legt ook uit waarom het op de iPad mini 2021 wat meer opvalt dan op andere tablets. Het zou de maken kunnen hebben met de richting waarin het scherm wordt gescand, in relatie tot de plaatsing van het controller-board dat het scherm aanstuurt. Daardoor is ‘jelly scrolling’ vooral te zien in portretweergave. Kantel je het scherm naar landscape, dan zie je er niets van. De iPad mini heeft een verticaal geplaatst controller-board aan de linkerzijde. Bij de iPad Air zit ‘ie aan de bovenkant van de tablet.

De iPad mini ververst horizontaal als je ‘m verticaal houdt. iFixit houdt ook nog de mogelijkheid open dat Apple een ander schermpaneel voor de mini heeft gebruikt, waardoor de refresh scan duidelijker zichtbaar is dan op andere tablets.

In de iPad mini teardown zijn nog geen grote verrassingen opgedoken, maar iFixit heeft al wel een reparatiescore gegeven van 3. Er is veel plakmateriaal gebruikt en de mogelijkheden om te repareren zijn beperkt, al is het wel iets verbeterd ten opzichte van het vorige model.

In een korte video is te zien hoe iFixit de iPad mini uit elkaar haalt en de eerste bevindingen deelt. Binnenin is een A15-chipset te zien die iets in kloksnelheid is verlaagd ten opzichte van de iPhone 13-modellen. In een briefing met Apple kreeg iCulture te horen dat bij elk apparaat wordt gekeken wat de beste afweging per apparaat is qua performance en batterijverbruik.

iFixit ontdekte dat de usb-c-connector in de iPad mini makkelijker te verwijderen is dan bij de vorige generatie. De accu is echter lastiger te verwijderen. Die zit nog steeds rotsvast aan het chassis vastgeplakt. Meer informatie verwachten we als de iFixit-teardown helemaal is afgerond. Dit kan een paar dagen duren.

Meer weten over de iPad mini 2021? Of wil je meteen deze kleine iPad kopen? Lees dan onze andere artikelen!

Dit zijn de officiële adviesprijzen:



64GB → €559

256GB → €729

Uiteraard kun je ook bij allerlei winkels terecht, waar je soms een betere deal vindt.