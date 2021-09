iMessage gooit bewaarde foto’s weg

Je hoeft niet bezorgd te zijn dat al je opgeslagen foto’s uit iMessage opeens zijn verwdenen. Voorlopig lijken de klachten zich toe te spitsen op iMessage-gesprekken die zijn gewist. De foto’s die je uit deze gesprekken had opgeslagen worden daarbij ook weggegooid. Dit gebeurt bij je eerstvolgende iCloud-backup, zo ontdekten gebruikers. Ze vertelden over hun klachten op Twitter, Reddit en het Apple-supportforum.



Sla een foto uit een iMessage-gesprek op in je camerarol. Controleer of de foto echt is bewaard. Verwijder het iMessage-gesprek. De foto is nu nog aanwezig. Maak een backup op iCloud en de foto igs weg.

Je kunt de bug als volgt controleren:

Dit kun je eraan doen

Je kunt daarom het beste geen iMessage-gesprekken weggooien, totdat de bug is opgelost. In iOS 15.1 beta 2 is de bug nog steeds aanwezig. Veel mensen hebben iCloud-backup automatisch aan staan, waardoor je er misschien niet zo snel iets van merkt. Heb je een foto uit een iMessage-gesprek die je graag wilt bewaren, dan kun je er het beste een screenshot van maken of de foto op een andere plek opslaan, bijvoorbeeld Dropbox of Google Foto’s.

iMessage in iOS 15 heeft wel wat leuke verbeteringen gekregen. Zo is het versturen van meerdere foto’s handiger geworden omdat je een stapeltje te zien krijgt (zie foto hierboven). Ook zitten er nog meer nieuwe functies in.