In Nederland kun je Apple Pay gebruiken bij de drie grootste banken en een hele reeks internationale partijen. In die laatste categorie zijn er weer twee nieuwe opties bij gekomen: Curve en iCard. Vooral de eerstgenoemde is interessant, want met Curve kun je je huidige Nederlandse of Belgische creditcard koppelen aan Apple Pay. Curve en iCard zijn vanaf vandaag zowel in Nederland als in België geschikt voor Apple Pay.



Curve met Apple Pay: gebruiken met je Nederlandse creditcard

Curve is een van oorsprong Britse partij die Mastercards uitgeeft. Het idee van Curve is dat je één app hebt waar je al je creditcards aan kan koppelen. Dat is dus vooral handig als je van meerdere banken en kaartvertrekkers een creditcard hebt, want met Curve hoef je deze dan niet meer allemaal bij je te hebben.

Als je je aanmeldt bij Curve, krijg je gratis een fysieke Curve Mastercard opgestuurd. In de app koppel je zoveel creditcards als je zelf wil, bijvoorbeeld die van ING, ABN AMRO of Rabobank. Het enige wat je dan dus hoeft te doen voordat je met je Curve-kaart betaalt, is in de app de actieve creditcard te selecteren waarmee je wil betalen. Het te betalen bedrag wordt op deze manier dus via de Curve-kaart in rekening gebracht bij je eigen gekoppelde creditcard. Doordat Curve nu geschikt is voor Apple Pay, kun je dus via deze omweg je Nederlandse of Belgische creditcard voor Apple Pay gebruiken, zelfs als de bank of kaartvertrekker dat zelf nog niet aanbiedt.

Aanmelden en het gebruik van Curve is gratis, maar er is ook een betaalde variant voor meer opties. Deze kost €9,99 per maand. Als je je aanmeldt via deze link, krijg je £5 zodra je je eerste betaling gedaan hebt. Zodra je de Curve-kaart ontvangen hebt, activeer je deze via de app en zet je hem in Apple Pay via Instellingen > Wallet > Voeg kaart toe.



Het huidige aanbod in Nederland en België

iCard: gratis Visa-kaart voor Apple Pay

iCard is vergelijkbaar met diensten als Revolut en Monese. Je kan je gratis aanmelden en ontvangt dan een Visa-debitkaart. Daarnaast krijg je twee virtuele kaarten die je bijvoorbeeld kunt gebruiken voor online diensten. iCard is gratis te gebruiken, al moet je voor sommige functies wel extra kosten betalen (zie hier voor een overzicht). iCard heeft ook een zakelijke variant, die wel maandelijkse kosten rekenen.

Behalve de (virtuele) kaarten die je krijgt, kun je iCard ook gebruiken om je klantenkaarten in te bewaren. Er zit ook een optie in om cadeaukaarten te maken en met de chatfunctie kun je geld versturen naar vrienden. Met de ondersteuning voor Apple Pay kun je de iCard-kaarten dus eenvoudig toevoegen aan de Wallet-app en ermee betalen.

Hou er wel rekening mee dat zowel Curve als iCard gebruikmaken van respectievelijk Mastercard en Visa. Dat betekent dat je er in veel Nederlandse winkels (zoals supermarkten) niet mee kan betalen. Lees ook onze Apple Pay FAQ of check de beste tips voor Apple Pay voor meer informatie.