HazeOver aangepast voor Big Sur

HazeOver voor de Mac is aangepast voor Big Sur en Apple Silicon. Dat komt mooi uit, want sommige mensen vinden de interface van Big Sur net iets te fel. HazeOver is een al langer bestaande macOS-app waarmee je je beter kunt concentreren. De app noemt zich ‘Afleidingdimmer’ en dimt alle elementen op het scherm die je niet gebruikt, zodat het actieve venster extra opvalt. Zodra je op een ander venster klikt wordt deze meteen fel gemaakt. Op de iCulture-redactie hadden we daar eerder niet zo’n behoefte aan, maar nu Big Sur officieel is uitgebracht komt het toch wel van pas om beter te focussen.



Eén nadeel is er wel: als je vaak twee vensters naast elkaar open hebt, zal het tweede venster gedimd worden. Maar ook daar is een oplossing voor, want je kunt via de instellingen aangeven dat alle vensters van de actieve app (bijvoorbeeld van Safari) verlicht moeten blijven.

Ook handig is de schuifknop, waarmee je via de statusbalk snel de mate van dimmen kunt aanpassen. Moet je ondertussen zicht houden op een andere app, dan kun je het dimmen wat minder sterk maken (bijvoorbeeld 30%). Wil je geconcentreerd werken aan een taak, dan kun je naar 50%-60% gaan. Bij 100% zijn de overige apps totaal onzichtbaar geworden. Verder bevat HazeOver allerlei toetscombinaties, zoals het verhogen of verlagen van de intensiteit met 20%. De snelheid waarmee de andere schermen gedimd worden kun je ook aanpassen. Standaard stond dit voor ons eigenlijk al goed.

HazeOver aangepast voor Apple Silicon

HazeOver is in versie 1.8.8 ook geoptimaliseerd voor Macs met Apple Silicon. De app bevat een menubalk in de nieuwe stijl, passend bij het Bedieningspaneel van macOS. Daardoor voelt HazeOver niet als externe app aan, maar voelt het als een natuurlijk onderdeel van macOS. Via de instellingen kun je opties weg halen, zoals het beoordelen van de app en het tonen van handige tips.

HazeOver kan vooral handig zijn voor mensen met een extra groot scherm, of mensen die veel vensters open (moeten) hebben voor hun werk. Je zit niet constant aan gedimde vensters vast, maar kunt het gemakkelijk aanpassend gedurende de dag. Ben je iemand die vaak dingen tussen vensters versleept, dan kun je je scherm beter wat minder gedimd maken. Anders zie je namelijk niet waar je je bestanden naartoe sleept. Notificaties blijven wel zichtbaar, zoals je op de uitgelichte afbeelding bovenaan dit artikel kunt zien.

HazeOver is te vinden in Setapp of via de Mac App Store te installeren. Je kunt ook eerst een proefversie downloaden.

Lees ook ons overzicht met Mac-apps om productiever te werken.