Apple TV+ bestaat dit najaar alweer drie jaar en sinds het begin heeft Apple geen prijsverhoging of andere wijzigingen aan de abonnementsvormen toegevoegd. Maar daar zou volgend jaar misschien wel verandering in kunnen gaan komen. Volgens Digiday, een media- en marketingwebsite, is Apple de laatste tijd in gesprek met mediabedrijven voor het verkopen van reclamemogelijkheden in Apple TV+. Wat gaat dit voor jou betekenen?



Apple TV+ in 2023 met reclame?

Todd Teresi, die aan het hoofd staat van Apple’s advertentieteam, zou de afgelopen tijd met netwerkbazen in gesprek geweest zijn voor het verkopen van reclamezendtijd op Apple TV+. Apple zou de resterende maanden van 2022 nog meer gesprekken gepland hebben. Apple zou tegen de mediabedrijven gezegd hebben dat ze dit komende kwartaal nog niks in kunnen kopen. Dat suggereert dat de reclame in Apple TV+ op z’n vroegst begin 2023 van start gaat.

De laatste tijd heeft Apple enkele sportlicenties aangekocht, die gestreamd worden via de TV-app in een aantal landen, waaronder de VS. Rondom die sportwedstrijden worden wel al reclames getoond, maar die lopen via onder andere MLB. Als Apple inderdaad reclames gaat tonen (bijvoorbeeld vooraf of na haar eigen films en series), heeft dat mogelijk ook gevolgen voor de prijs. Apple zou bijvoorbeeld een goedkopere (of zelfs gratis) bundel met reclame kunnen aanbieden.

Andere streamingdiensten zijn ook van plan om reclames te gaan tonen. Disney+ start in december in de VS met het tonen van reclames, maar kiest wel voor een iets andere aanpak. In plaats van een goedkopere bundel, kiest Disney ervoor om de huidige bundel te voorzien van reclames, dus voor dezelfde prijs. Wil je geen reclames, dan moet je overstappen naar het duurdere abonnement.

Apple lijkt meer te zien in reclames

Afgelopen zomer meldde Bloomberg nog dat Apple flink meer investeert in reclames en het advertentieteam uitgebreid zijn. Todd Teresi rapporteert nu rechtstreeks aan dienstentopman Eddy Cue en binnenkort verschijnen er ook meer reclames in de App Store. Het zou voor Apple een nieuwe inkomstenbron kunnen zijn, maar wil daarmee wel de privacy van gebruikers waarborgen. In eerste instantie klinkt de komst van reclames bij Apple’s apps als iets negatiefs. Hoewel er ook zeker negatieve kanten aan zitten, kan het ook voordelen hebben.