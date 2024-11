Het typen van deze tekens laat je iPhone crashen

Er is een opmerkelijke bug opgedoken op de iPhone. Door op bepaalde plekken een reeks tekens achter elkaar te typen, crasht de iPhone. Het zorgt niet voor permanente schade, want de iPhone wordt slechts herstart.

De afgelopen jaren doken er wel eens opmerkelijke bugs op waarbij het ontvangen van een speciaal teken in iMessage ervoor zorgt dat apps geblokkeerd worden. Of een berichtje waardoor je iPhone crasht. Dit soort opmerkelijke bugs worden vaak snel met een iOS-update opgelost. Het is ook de verwachting dat dat met een nieuw ontdekte bug gaat gebeuren. Een hacker en onderzoeker heeft namelijk ontdekt dat het typen van een reeks tekens in onder andere de appbibliotheek je iPhone (onbeschadigd) laat crashen. Je kunt het zelf ook uitproberen, zonder consequenties.

Deze tekens crashen je iPhone

Het gaat om de tekens “”: die ervoor zorgen dat de iPhone in de war raakt. Zodra je na deze reeks tekens een vierde toets indrukt in het zoekveld van de appbibliotheek, zal het beginscherm (ook wel Springboard) genoemd crashen en je iPhone opnieuw opstarten. Na een paar seconden keer je terug naar het toegangsscherm, zonder dat er nog nare gevolgen zijn.

In eerste instantie leek het erop dat de bug alleen optrad na het typen van “”::. In feite heeft het te maken met de combinatie van twee dubbele aanhalingstekens (“”), gevolgd door een dubbele punt (:) en een extra willekeurig teken erachter. Tussen de twee aanhalingstekens kun je bovendien van alles typen, zolang het maar eindigt met een dubbele punt en een ander willekeurig teken. Hoe de onderzoeker deze specifieke bug op het spoor gekomen is, is niet duidelijk.

De crash gebeurt alleen als je dit invoert in het zoekveld van de appbibliotheek en niet in bijvoorbeeld Spotlight. Voer je de tekens in in het zoekveld van de Instellingen-app, dan zal die app ook crashen. Het probleem speelt op zowel iOS 17 als iOS 18, al crasht de iPhone met iOS 18 niet als je het invoert in de zoekbalk van de appbibliotheek. Wel zal Spotlight herstarten en crasht de Instellingen-app in iOS 18.

Het is de verwachting dat Apple deze bug spoedig zal oplossen in een iOS-update, vermoedelijk iOS 17.6.2.