Einde voor Hue Tap

De Hue Tap bestaat al meer dan zes jaar en is daarmee het oudste accessoires voor de Philips Hue-lampen. De schakelaar is sindsdien niet vernieuwd en heeft nog steeds hetzelfde design. Ondertussen zijn er modernere vervangers, zoals de smart button of schakelaars met het uiterlijk van een standaard lichtknop. Die maken meestal onderdeel uit van de serie Friend of Hue.



De Hue Tap ligt op het moment van schrijven nog steeds in de winkel, maar op die website van de fabrikant is ‘ie verdwenen. Je kunt wel kiezen uit de slimme stekker, smart knop, bewegingssensor en de Hue Dimmer. In sommige EU-landen is de Hue Tap al van de markt gehaald, maar in Nederland kun je nog bij diverse winkels terecht zoals Amac en MediaMarkt.

Heb je nog een Hue Tap nodig of vind je het een handige schakelaar, dan is het aan te raden om niet te lang te wachten. De Hue Tap is een ronde schakelaar met vier knoppen: drie kleine knoppen en de ruimte eromheen vormt de vierde knop. Aan elk daarvan koppel je een scene of actie. Zo kun je instellen dat de ene knop alles uitschakelt en dat een andere knop de lampen dimt voor momenten dat je wilt filmkijken. Er zit geen batterij in, want de knop wekt zelf energie op wanneer je op de knoppen drukt. Je hoeft dus ook niets op te laden.



Deze accessoires verkoopt Signify nog wel.

In onze vergelijking Hue Tap of Hue Dimmer lees je wat de belangrijkste verschillen tussen de schakelknoppen zijn.