De iPhone zal in 2024 een stapje terug moeten doen, zo beweert Mark Gurman van Bloomberg. Apple gaat de aandacht vooral richten op vernieuwingen voor de iPad, Apple Watch, AirPods en het nieuwe product Vision Pro. Het bedrijf wil daarmee meer focussen op wat ná de iPhone komt. Uit de laatste kwartaalcijfers blijkt opnieuw dat de iPhone goed is voor bijna de helft van de omzet van Apple. Diensten levert een kwart van de omzet en wearables zijn ongeveer een tiende. Toch wil Apple zich in 2024 vooral op deze laatste categorie richten.

Alle iPads worden vernieuwd in 2024

In zijn Power On-nieuwsbrief herhaalt Mark Gurman enkele beweringen die hij al eerder heeft gedaan. Zo krijgt de iPad-familie een complete opfrisbeurt in 2024, waaronder een iPad Air met groter scherm en snellere chips voor de standaard iPad en iPad mini. Ook de iPad Pro zal flink worden vernieuwd. Dat mag ook wel nu de iPads in 2023 geen enkele update hebben gekregen. In februari start de productie van de eerste iPad Pro’s met OLED-scherm, waarna de release kort daarop volgt. Deze beweringen wijken niet zoveel af van onze vooruitblik op iPads in 2024.

Bekijk ook Vooruitblik iPads in 2024: welke verbeteringen kunnen we verwachten? Welke iPads gaat Apple in 2024 vernieuwen en welke verbeteringen kun je daarbij verwachten? We blikken vooruit op de vernieuwde modellen van komend jaar, zoals de iPad mini en iPad Air.

Vernieuwingen voor de standaard AirPods

Ook de opfrisbeurt voor de AirPods in 2024 werd al verwacht. Er komen twee modellen van de vierde generatie AirPods aan, waarbij Apple probeert om de line-up wat logischer te maken. De huidige AirPods 3 zijn volgens Gurman onlogisch omdat ze lijken op de AirPods Pro, maar niet dezelfde functies hebben. Tegelijk bieden ze niet veel nieuws ten opzichte van de AirPods 2, die nog steeds te koop zijn. Alleen de vorm is anders, maar de mogelijkheden zijn vrijwel hetzelfde. Apple wil daarom twee modellen uitbrengen die een nieuw design krijgen voor de oortjes en de oplaadcase met usb-c. Alleen het duurdere model heeft actieve ruisonderdrukking. Een update van de AirPods Pro hoeven we niet te verwachten; die staat waarschijnlijk gepland voor 2025. Hierin kunnen we sensoren voor lichaamstemperatuur en andere gezondheidsfuncties verwachten.

AirPods 3 vs AirPods Pro zonder rubberen oordopje.

De AirPods Max krijgen wél een update, maar die zal niet spectaculair zijn. Apple zal ook hier usb-c willen toevoegen en wellicht wat nieuwe kleuropties bieden.

Verder zou Apple werken aan vernieuwingen in de software, waaronder een functie om de AirPods nog meer als gehoorapparaat te gebruiken. Dit staat ook gepland voor 2024, denkt Gurman.

Wat de Apple Watch betreft: daar gaat Gurman wat minder diep op in, maar er zijn geruchten dat de Apple Watch X eraan komt. Dit wordt een jubileummodel met nieuw design en diverse andere vernieuwingen vanwege het 10-jarig bestaan van de Apple Watch.