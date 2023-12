Apple heeft een bug opgelost, waarmee het mogelijk was om iPhones te laten crashen met Flipper Zero. Flipper Zero is een multitool voor techneuten waarmee onder andere RFID- en infraroodsignalen kunnen worden gelezen, verstuurd en nagebootst. De fabrikant omschrijft het zelf als een ‘multi-tool for geeks’. Tot voor kort was de Flipper Zero nog gewoon verkrijgbaar bij allerlei webshops. Met behulp van de extern ontwikkelde firmware Flipper Xtreem was het mogelijk om binnen een straal van 10 meter een stortvloed aan Bluetooth-signalen te versturen naar iPhones en andere apparaten. Door het grote aantal pop-ups liepen de iPhones vast en startten ze automatisch opnieuw op.

Flipper Zero-aanvallen ook in Nederland

Flipper-aanvallen kwamen ook in Nederland regelmatig voor, met name bij treinreizigers. Ook Android- en Windows-gebruikers hadden en last van, maar deze apparaten bleken beter dan de iPhone bestand tegen massale aanvallen van Bluetooth-berichten. iPhone-gebruikers konden een aanval voorkomen door de Bluetooth-functie uit te schakelen.

Apple heeft de bug in iOS 17.2 opgelost, waardoor je er geen last meer van zou moeten hebben. Officieel heeft Apple nog niets gezegd dat de bug is aangepakt, maar uit tests van diverse media blijkt dat het niet meer mogelijk is om iPhones met Flipper Zero te laten crashen. Bij een aanval komen nu slechts een paar pop-ups in beeld, zonder dat de iPhone erop vastloopt.

Onduidelijk is nog wat Apple precies heeft gedaan om het probleem op te lossen. Voor nu is het een goed idee om je iPhone te updaten naar iOS 17.2, als je dat nog niet hebt gedaan. Daarin vind je nog veel meer nieuwe iOS 17.2 functies en verbeteringen waarmee je iPhone veiliger én prettiger in gebruik is.