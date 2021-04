Paars was de lievelingskleur van Steve Jobs

Apple brengt wel vaker een nieuw kleurtje in het voorjaar uit. Meestal is het een rode (PRODUCT)RED uitvoering. Dat gebeurt al sinds de iPhone 7. Maar dit jaar is opnieuw alles anders. De nieuwe producten komen een stuk later dan gebruikelijk en belangrijke producten zoals de iMac en iPad Pro kunnen qua levertijden uitlopen naar de tweede helft van dit jaar. Als ‘zoethoudertje’ brengt Apple al wel een paarse versie van de iPhone 12 en iPhone 12 mini uit. Volgens sommigen heeft dit iets te maken met Steve Jobs. Paars was de lievelingskleur van Steve Jobs en het is dit jaar tien jaar geleden dat hij overleed.



‘Project Purple’ was bovendien de interne codenaam voor Apple’s eerste iPhone , die onder nauw toezicht van Steve Jobs is ontwikkeld. Apple zal niet snel bevestigen (of ontkennen) dat dit echt zo is, maar het is een mooie gedachte dat je met de paarse iPhone 12 een eerbetoon aan Steve Jobs in je broekzak hebt.

Omdat Jobs in oktober overleed, had Apple ook kunnen kiezen voor een paarse uitvoering van de iPhone 13. Maar die zou dan heel snel na het verschijnen van het nieuwe model zijn uitgebracht, waardoor mensen misschien gefrustreerd raken. Als je net een toestel hebt gekocht, wil je niet een maand te horen krijgen dat je ook voor een andere kleur had kunnen kiezen. Met het uitbrengen van een extra kleurtje halverwege het jaar, is die ‘pijn’ iets minder.

De iPhone 12 in paars is nu in pre-order te bestellen en wordt net als de AirTag vanaf vrijdag 30 april geleverd aan de eerste klanten.

