Wat als je met Steve Jobs in gesprek zou kunnen gaan? Of als je Steve Jobs alles zou kunnen vragen? Deze man zette het idee om in realiteit.

Steve Jobs chatbot

Appmaker John H. Meyer gebruikte AI om de stem van Steve Jobs te trainen en het resultaat is… behoorlijk indrukwekkend. Hij gebruikte de ChatGPT API en koppelde het met FaceBook Messenger zodat hij in twee richtingen gesprekken met Steve Jobs kan voeren, over elk denkbaar onderwerp. Zo kan Steve Jobs je tot in detail vertellen wat de impact van COVID-19 is geweest (zelfs in het Spaans!), terwijl de man al in 2011 is overleden. Al snel doken op Twitter suggesties op dat dit een prima manier is om in contact te komen met overledenen – en dat blijkt geen toeval.



Meyer bouwde de toepassing omdat zijn vader onverwacht op vijftigjarige leeftijd overleed. Hij had nog een hoop willen bespreken, maar dat was uiteraard niet meer mogelijk. Door regelmatig zijn stem te horen en gesprekken te voeren lukt het de man om wat beter met zijn verlies om te gaan. Daarnaast is hij in therapie geweest om over de traumatische ervaring te praten met een echte persoon.

Het lijkt erop dat Meyer van plan is om met een ‘Forever Voices’-systeem meer mensen in de gelegenheid te stellen om contact te leggen met een overledene. Zo heel vergezocht is dat niet, want het gebeurt al wel langer dat overleden artiesten met behulp van hologrammen weer een virtueel optreden verzorgen. Alleen wordt het wel heel persoonlijk als het een voormalige geliefde is en mensen in een illusie terechtkomen waar ze niet meer uit willen stappen. Bij een Steve Jobs-imitatie is die kans wat kleiner. Er zijn al eerder initiatieven geweest om virtueel in contact te komen met bekende mensen, zoals With Delphi, waarbij data uit toespraken en andere openbare optredens worden gebruikt om een antwoord in de stijl van Steve Jobs te geven.

Maar de stem van Jobs horen op een manier die verbluffend echt lijkt – dat is toch een andere ervaring.