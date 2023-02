Steve Jobs in 1984

Het Steve Jobs Archive werd in september 2022 opgericht door Tim Cook, Jony Ive en de weduwe van Steve Jobs, Laurene Powell Jobs. Het is bedoeld als eerbetoon aan Jobs om met behulp van allerlei activiteiten de herinnering aan Jobs in ere te houden. Veel heeft de organisatie nog niet gedaan, maar vandaag treedt uitvoerend directeur Leslie Berlin naar buiten met een unieke foto uit 1984 van Steve Jobs. Hij kijkt daarbij geïnteresseerd naar iemand die een Mac gebruikt.



“We hebben zoveel te vertellen”, schrijft Berlin. “Maar ik wil beginnen met het delen van een van mijn favoriete afbeeldingen uit de collectie. Het is Steve in 1984, die een Macintosh in het wild heeft ontdekt.” De zwart-witte foto laat zien hoe Jobs bijna zijn neus door het raam van een kantoor duwt, om te zien hoe een vrouw aan het werk is op een Mac . Jobs was net naar een conferentie geweest en op de weg terug werd deze foto gemaakt door fotografe Jean Pigozzi.



Foto copyright: Steve Jobs Archive

“Op de avond na het event, toen ze op O’Keefe Avenue liepen op zoek naar een plek om te eten, stopte Steve – een notoir snelle wandelaar – abrupt”, vertelt Pigozzi. “Iemand achter een winkelruit zat te werken op een Macintosh. Hij moest dat van dichtbij bekijken. Hoe gebruikte deze persoon de Mac? Steve was zo benieuwd, zo gebrand om het beter te begrijpen, dat hij zich bijna dubbelvouwde.”

De vrouw gebruikt een originele Mac in een kantoor, met verderop achter de ruit een stapel dozen en een reclameposter van Apple’s grote concurrent IBM. Het e-mailbericht van het Steve Jobs Archive komt niet zomaar op een willekeurig moment, maar op de verjaardag van Steve Jobs. In het mailtje wordt daar echter geen melding van gemaakt. Ook vertelt het Archief niet wanneer we meer kunnen verwachten. Meer over het Steve Jobs Archief lees je hier. Je kunt je hier ook inschrijven voor een nieuwsbrief.

Tim Cook heeft in een tweet wél aandacht besteed aan de 68e verjaardag van Steve Jobs.