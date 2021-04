Weekend-kijktips: Free to Play, Life in Color, Man of Steel en meer

We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Life in Color with David Attenborough

Te zien bij: Netflix

Op Apple TV+ plus was ‘The Year Earth Changed’ de best bekeken documentaire ooit. Dat is ongetwijfeld te danken aan de commentaarstem van David Attenborough. Wie maar geen genoeg kan krijgen van Attenborough kan nu ook op Netflix terecht. Deze docuserie verkent de natuur met innovatieve technologie vanuit een fris perspectief, waarbij dieren kleur gebruiken om te overleven en te gedijen in het wild.

Free to play

Te zien bij: Netflix

Deze documentaire gaat over drie professionele gamers tijdens een internationaal toernooi waar een miljoen dollar op het spel staat.

Shadow and Bone

Te zien bij: Netflix

Duistere krachten zweren samen tegen wees en kaartmaker Alina Starkov. Zij laat een speciale kracht vrij dat het lot van haar door oorlog getroffen wereld kan veranderen.

X-Men: Dark Phoenix

Te zien bij: Disney+

Deze film uit 2019 is nu te zien bij Disney+. Een erg hoge waardering kreeg ‘ie niet, maar je kijkt dit ook vooral voor de actie. X-Men: Dark Phoenix is de zevende film waarin de X-Men als team optreden en de twaalfde film in het X-Men-filmuniversum. De film speelt zich af na de gebeurtenissen in X-Men: Apocalypse. Jean Grey’s ongelooflijke krachten beginnen steeds sterker te worden, maar ze wordt daarmee ook kwaadaardiger en verandert in de Dark Phoenix. Het team van X-Men moet een hartverscheurende keuze maken, want het lijkt erop dat ze hun teamlid moeten opofferen om de mensheid te redden.

9-1-1 S04

Te zien bij: Disney+

Dramaserie van Ryan Murphy over de ‘first responders’ bij de politie, brandweer en ambulance. De eerste drie seizoenen waren al terug te zien, terwijl het vierde seizoen nu on-demand bij Disney+ te kijken is. Angela Bassett (Black Panther) speelt de LAPD-agente Athena Grant. Verder zien we nog Peter Krause (Six Feet Under), Oliver Stark (Into the Badlands), Kenneth Choi (Sons of Anarchy) en Jennifer Love Hewitt (I Know What You Did Last Summer). De serie kreeg een spin-off met Rob Lowe onder de naam 9-1-1: Lone Star. Wekelijks zijn er nieuwe afleveirngen van seizoen 4.

9-1-1: Lone Star S02

Te zien bij: Disney+

Het tweede seizoen van 9-1-1: Lone Star is ook te zien op Disney+. Deze spin-off van bovengenoemde serie heeft in de hoofdrol Rob Lowe (Code Black), die als commandant bij de brandweer plotseling al zijn medewerkers verloor op 9/11. Inmiddels is hij verhuisd naar Austin (Texas), waar hij weer een nieuwe kazerne gaat opbouwen. Voor zijn zoon probeert hij een groot geheim verborgen te houden.

Man of Steel

Te zien bij: Amazon Prime Video

Clark Kent is een jonge journalist die zich niet thuis voelt in onze wereld. Hij is jaren geleden van de verre planeet Krypton naar de aarde getransporteerd en vraagt zich nu af wie hij werkelijk is en waartoe de superkrachten dienen waarmee hij is gezegend. Zijn adoptieouders Martha en Jonathan Kent helpen hem om met zijn bijzondere gave om te gaan. Ondertussen opent de buitenaardse generaal Zod de jacht op hem. Clark moet de Man van Staal worden, om de mensen van wie hij houdt te beschermen tegen Zod en diens allesvernietigende plannen.

The Marksman

Te zien bij: Amazon Prime Video

Jim Hanson is een ex-marinier uit de Verenigde Staten en Vietnam-oorlogsveteraan die langs de grens tussen Arizona en Mexico woont. Om de grenspatrouille te helpen rapporteert hij pogingen tot illegale oversteek. Jims leven verandert compleet wanneer hij Miguel en zijn moeder betrapt die de grens proberen over te steken en op de vlucht zijn voor het Mexicaanse kartel. Na een vuurgevecht met Mauricio (leider van het kartel) waarbij zowel Miguel’s moeder als de broer van Mauricio omkomen, belooft Jim Miguel veilig naar zijn tante in Chicago te brengen. Dit is niet zo makkelijk als Jim dacht dat het zou zijn wanneer hij erachter komt dat Mauricio wraak probeert te nemen voor de dood van zijn broer.

Inside Job

Te zien bij: Videoland

Ontdek de wijdverbreide, overtuigende details van de vergaande en diepgewortelde corruptie op Wall Street die in 2008 voor de wereldwijde economische crisis zorgde.zen stappen. Hoe ver willen ze gaan om hun fans tevreden te houden?

Crown Vic

Te zien bij: Ziggo

Twee agenten zijn op nachtpatrouille. Ze hebben orders gekregen nauwkeurig te zijn want er lopen twee politiemoordenaars rond op zoek naar slachtoffers. Bovendien moeten ze ook afrekenen met een corrupte agent die op wraak zint.

De Dick Maas Methode

Te zien bij: Pathé Thuis

Dick Maas is één van Nederlands succesvolste regisseurs. Wie is die man achter Flodder, Amsterdamned en De Lift nou echt?