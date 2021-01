Project Monarch

Onder de codenaam Monarch zou Microsoft werken aan de universele browser-app, die gebaseerd is op de huidige webversie van Outlook. De bestaande desktopsoftware verdwijnt dan en maakt plaats voor een webapp die veel uitgebreider is dan het huidige online aanbod van Microsoft. De komende tijd krijgen de Mail- en Calendar-apps alleen nog kleine onderhoudsupdates om ze in de lucht te houden. In 2022 wil Microsoft de apps Mail en Calender vervangen door een webapp. Op een later moment wordt Outlook voor Mac en Windows aan de kant gezet.



Het is allemaal onderdeel van de One Outlook-strategie van het bedrijf, die in september 2020 werd aangekondigd in een videoboodschap. Dit houdt in dat Outlook verdere uitbreiding krijgt en dat Microsoft-diensten beter met elkaar worden geïntegreerd. Het doel is om een enkele maildienst aan te bieden, in plaats van meerdere mailclients zoals nu het geval is. De toekomst is één crossplatform, progressive webapp (PWA) die zich momenteel in een vroege testfase bevindt.

Microsoft heeft Outlook voor Mac recent nog een update gegeven en het geschikt gemaakt voor Apple Silicon. Lang kunnen we niet genieten van deze nieuwe app, als de verschillende versies van Outlook voor Mac en Windows worden samengevoegd. Ook de losse Mail- en Calendar-apps van Windows 10 gaan erin op. Iedereen gaat straks dezelfde webapp gebruiken, ongeacht of je een gratis gebruikende consument bent of een betalende zakelijke gebruiker.

Onduidelijkheid over Outlook voor iOS

Het is nog de vraag wat er gebeurt met de Outlook-app voor iOS, die je sinds kort als standaard mailclient kunt instellen in iOS 14. Mogelijk blijft die app wel bestaan en hoef je je mail niet via een browser op je iPhone te lezen. Overigens kun je bij de browser ook Microsoft Edge als standaardbrowser instellen sinds iOS 14.

Outlook kun je trouwens al online gebruiken op je Mac als je Microsoft 365-abonnee bent. Project Monarch gaat echter zorgen voor veel meer functies en een betere integratie met de vele diensten die Microsoft aanbiedt. Zo moet het opslaan van documenten makkelijker worden en krijg je betere notificaties op je Apple-apparaten als iemand een document bewerkt of een afspraak inplant. Officieel heeft Microsoft nog niets gezegd over Project Monarch. Vermoedelijk krijgen we eind 2021 pas de eerste resultaten te zien. En de plannen kunnen nog wijzigen, waarschuwt de website Windows Central.