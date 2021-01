Paspoort of identiteitskaart, wat is het verschil?

Eerder was het al mogelijk om met bij de DigiD-app in te loggen met de NFC-chip in je iPhone, door je paspoort te scannen. Voor mensen die geen paspoort hebben is er de Nederlandse identiteitskaart, die als reisdocument geldig is voor landen in de EU, EER en enkele andere landen zoals Turkije en Zwitserland. Kom je nooit buiten Europa, dan is een identiteitskaart voldoende. Het is voor jongeren bovendien veel goedkoper (€32,91) dan een paspoort (€56,55 tot €74,77).



De vernieuwde Nederlandse identiteitskaart bevat een chip met een inlogfunctie. Je kunt daarmee inloggen met je DigiD op sites van de Nederlandse overheid, het onderwijs, de zorg of pensioenfondsen. Je identificeert je in de DigiD-app door de identiteitskaart tegen je iPhone te houden, waarbij de chip wordt gescand. Daarmee heb je extra zekerheid dat anderen niet jouw gegevens kunnen raadplegen.

Voor iPhone-gebruikers zul je meestal gebruik maken van de DigiD-app op je toestel, in combinatie met de NFC-chip. Dit werkt op de iPhone 7 of nieuwer met minimaal iOS 13.2. Android-gebruikers hebben een toestel met versie 6.0 of nieuwer nodig. Heb je geen geschikt toestel, dan kun je ook een losse NFC-kaartlezer op je computer aansluiten. Tijdens het inloggen scant de DigiD-app de gegevens van de chip, die in de identiteitskaart is ingebouwd.

Heb je nog geen identiteitskaart? Dan kun je er eentje aanvragen en krijgt dan meteen het nieuwe model. Na het ophalen van de kaart krijg je binnen enkele werkdagen een brief van DigiD met een pincode. Hiermee kun je de inlogfunctie van de identiteitskaart activeren. Bestaande identiteitskaarten blijven geldig. Zodra jouw kaart verlengd moet worden kun je een nieuwe kaart aanvragen en ontvang je het nieuwe model.

Toekomst: ID-app op je iPhone

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is bezig met de ontwikkeling van een digitaal identiteitsbewijs, genaamd vID. Dit is een digitale variant van het paspoort en de ID-kaart waarmee je kunt reizen en jezelf kunt identificeren. Je installeert het als een app op je mobiele telefoon. Bij paspoortcontroles zal het misschien wat wennen zijn om voortaan een app te laten zien, maar vID komt ook van pas als je je moet identificeren bij publieke en private dienstverleners. Zo kunnen banken je vragen om je identiteit te bevestigen door je paspoort tegen je iPhone te houden. Vanaf nu kan dat ook met de identiteitskaart en in de toekomst hoef je alleen maar een app op je smartphone te openen.

In september 2020 is de overheid gestart met een test, waarbij gekeken wordt hoe de uitgifte van een vID bij de gemeentebalie verloopt. Ook wordt gekeken hoe goed de vID bevalt bij de check-in en grenscontrole op een luchthaven, bij leeftijdscontroles in webshops en bij het identificeren op straat. Meer informatie lees je hier.